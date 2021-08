07:23 min | 06.08.2021 | Das Erste Moderner Fünfkampf: Drama um Annika Schleu beim Springreiten

Fünfkampf: Schleu nach Springreiten-Drama ohne Tokio-Medaille

Die olympischen Goldträume von Fünfkämpferin Annika Schleu sind beim Springreiten von Tokio zerplatzt. Die in Führung liegende Berlinerin kam beim dritten von fünf Wettkämpfen mit dem Pferd überhaupt nicht zurecht. Nach vier Verweigerungen von Saint Boy konnte sie das Springreiten nicht beenden, fiel vom ersten auf den 31. Rang zurück und beendete den Wettkampf als 18.

Schleu kamen schon während des Rittes die Tränen. Verzweifelt versuchte sie, den Parcours irgendwie zu beenden. Doch sie bekam Saint Boy nicht unter Kontrolle und kam vollkommen aufgelöst zurück in die Wechselzone.

Auch Bundestrainerin Kim Raisner war geschockt. Sie sagte im Sportschau-Interview mit Tränen in den Augen: "Es ist nicht ihre Schuld. Das Pferd muss ein Problem mit dieser Arena haben. Sie hätte hier nur durchkommen müssen. Selbst mit fünf Abwürfen wäre sie vorne dabei gewesen, weil sie so gut ist."

Gleiches Missgeschick wie bei Schöneborn 2016

Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn war vor fünf Jahren in Rio das gleiche Missgeschick passiert. Sie war damals als Vierte ins Springen gegangen und war aus dem Parcours genommen worden, nachdem ihr Pferd viermal verweigert hatte. In Tokio gehörte Schöneborn zu den Zuschauern von Schleus Missgeschick und vergoss auf der Tribüne bittere Tränen des Mitgefühls. Auch Raisner war fassungslos: "Ich kann kaum glauben, dass uns das zwei Olympische Spiele hintereinander passiert", sagte sie.

Bis zum Reiten ein fast perfekter Wettkampf

Bis zum Springreiten hatte die Olympia-Vierte von Rio das Ranking komfortabel mit 551 Punkten angeführt. Doch dann musste Schleu mit Saint Boy, der zuvor schon die Russin Gulnaz Gubaydullina durch Verweigerungen zum Abbruch gezwungen hatte, auf den Reitparcours. Die Pferde werden im Modernen Fünfkampf den Teilnehmern zugelost. Das Pferd bockte auch bei Schleu, nach 30 Sekunden Beruhigung übersprang Schleu zwei Hindernisse. Doch dann folgten zwei Abwürfe und die folgenschweren vier Verweigerungen, nach denen Schleu aus dem Rennen genommen wurde.

Zumutung für Pferd und Reiterin

Ein Pferdewechsel bei Problemen und Verweigerungen wie bei Saint Boy ist laut Fünfkampf-Regelwerk nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt. So muss ein Pferd bei einer Reiterin viermal das Springen verweigern, bevor es der Folgreiterin erlaubt wird, auf ein Ersatzpferd umzusteigen. Bei Gubaydullina hatte Saint Boy das Hinternis dagegen nur dreimal verweigert, so hatte Schleu keine Chance auf einen Wechsel. Wenn ein Pferd offensichtliche Probleme mit dem Parcours, dem Stadion oder den Umgebungsbedingungen hat, reicht das laut Regularien nicht für einen Pferdewechsel. Im Fall von Saint Boy und Schleu eine für die ganze Welt sichtbare Zumutung für das Tier und die Sportler.

In den abschließenden Laser Run, einem 3.200 Meter langen Laufkurs mit vier Schießeinheiten, ging Schleu mit zwei Minuten Rückstand. Obwohl Schleu zu den besten Laser-Läuferinnen der Welt gehört, war das zu viel für eine vordere Platzierung. Sie konnte sich zwar noch um 13 Plätze verbessern, beendete den Wettkampf aber mit 537 Punkten nur als 18.

Langrehr nur 30.

Auch Rebecca Langrehr hatte kein gutes Springreiten. Die Berlinerin liegt vor dem finalen Wettkampf nur auf Rang 30. Vor dem Springreiten platzierte sich die 33-Jährige noch auf Rang 13, fiel nach zwei Verweigerungen ihres Pferdes Air Jody Z, zwei Abwürfen und einer Zeitstrafe auf Rang 30 zurück. Im abschließenden Laser Run verbesserte sie sich noch auf Rang 20 (531 Punkte).

Litauischer Doppelsieg

So machten die Medaillen andere unter sich aus: Olympiagold holte sich Laura Asadauskaite aus Litauen mit dem neuen Olympischen Rekord von 602 Punkten vor Landsfrau Gintare Venckauskaite (596 Punkte) und der Türkin Ilke Ozyksel (593 Punkte).

Ergebnisse Moderner Fünfkampf, Fünkampf Einzel, Frauen 1. LTU Laura Asadauskaite 2. LTU Gintare Venckauskaite 3. TUR Ilke Ozyuksel 4. BLR Anastasia Prokopenko 5. GBR Kate French 18. GER Annika Schleu 20. GER Rebecca Langrehr Alle Platzierungen

Schleu mit starkem Auftakt am Donnerstag

Schleu war am Donnerstag (05.08.2021) mit 29 Siegen in 35 Fecht-Duellen glänzend in den Wettkampf gestartet. "Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Heute hat irgendwie alles gepasst", sagte sie im Anschluss im Sportschau-Interview. Im Bonusfechten am Freitag verlor sie im Tokyo Stadium ihr Duell gegen die Südkoreanerin Kim Sehee. Zuvor hatte sie beim Schwimmen über 200 m Freistil nach 2:16,99 Minuten als 24. angeschlagen, ihre Führung aber behauptet. Doch dann kam das verhängnisvolle Springreiten ...