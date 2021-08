10:05 min | 05.08.2021 | Das Erste Freiwasserschwimmen: Wellbrock mit Abstand zu Olympia-Gold Florian Wellbrock hat beim Freiwasserschwimmen über 10 Kilometer die Konkurrenz abgehängt und Olympia-Gold gewonnen.

Schwimmen

Goldener Olympia-Triumph für Florian Wellbrock im Freiwasserschwimmen

Weltmeister Florian Wellbrock ist am Donnerstag (05.08.2021) zum größten Erfolg seiner Karriere geschwommen: Im Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer setzte er sich klar gegen die Konkurrenz durch und gewann die neunte Goldmedaille für die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Florian Wellbrock, der bei den Becken-Wettbewerben in Tokio bereits Bronze über 1.500 m gewonnen hatte, sorgte für die erste deutsche Schwimm-Goldmedaille bei Olympischen Spielen seit den Siegen von Britta Steffen 2008 in Peking. Der 23-Jährige dominierte das Rennen über zehn Kilometer von Beginn an und ließ der Konkurrenz am Ende keine Chance. Im Ziel hatte er nach 1:48:33,7 Stunden mehr als 25 Sekunden Vorsprung vor dem Ungarn Kristof Rasovszky (1:48:59,0). Bronze sicherte sich Europameister Gregorio Paltrinieri aus Italien (1:49:01,1).

"Für mich persönlich ist das heute mein Sommermärchen", freute sich Gold-Gewinner Wellbrock im ZDF-Interview. "Das Ziel war eine Medaille, auf Gold hatte ich nicht spekuliert. Aber die Konkurrenz hatte offenbar mehr Probleme mit den Bedingungen als ich." Die Wassertemperatur im Odaiba Marine Park in der Bucht von Tokio betrug während des Rennens etwa 30 Grad Celsius.

Der zweite deutsche Schwimmer, Rob Muffels, kam abgeschlagen als Elfter (1:53:03,3) ins Ziel. Bei der WM vor zwei Jahren war der 26-Jährige noch Dritter über die Zehn-Kilometer-Distanz geworden.

03:18 min | 05.08.2021 | Das Erste Freiwasserschwimmen: Die Siegerehrung mit Florian Wellbrock Sehen Sie hier die Siegerehrung der Freiwasserschwimmer mit dem Goldmedaillen-Gewinner Florian Wellbrock.

Hohes Tempo, keine Schwäche

Wellbrock setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze des Feldes und schwamm vorne weg. In der ersten Hälfte des Rennens betrug sein Vorsprung auf die ersten Verfolger im 26-köpfigen Feld zwischenzeitlich mehr als 30 Sekunden. Der 23-Jährige vom SC Magdeburg sendete im kraftvollen Vorwärtsgang ein klares Signal an die Konkurrenz: Wer eine Medaille will, muss an mir vorbei.

Florian Wellbrocks Leistung im Freiwasser war eine Demonstration der Stärke.

Um genug Power für die Schlussphase des Rennens zu haben, ließ sich der Weltmeister von 2019 bei den Verpflegungsstellen aber immer genug Zeit zum Trinken. Der Franzose Marc-Antoine Olivier nahm auch deshalb nach der dritten von insgesamt sieben 1,4-Kilometer-Runden Wellbrock die Führung ab, aber das gehörte offensichtlich auch zur Renntaktik des Deutschen. Mit weiter hohem Tempo bestimmte Wellbrock in der Folge den Rhythmus des Olympia-Rennens. Zu Beginn der letzten Runde lag der gebürtige Bremer fünf Sekunden vorne - und diesen Vorsprung baute er dann auf dem letzten Kilometer noch auf imponierende Art aus.

Platz vier über 800 m weggesteckt

Wellbrock, dessen Verlobte Sarah Köhler über 1.500 m ebenfalls Olympia-Bronze in Tokio gewonnen hat, hatte sich vom Trubel um seine Person als größter Hoffnungsträger der deutschen Schwimmer schon vor Olympia nicht aus dem Konzept bringen lassen.

Der in Magdeburg bei Bundestrainer Bernd Berkhahn trainierende Schwimmer präsentierte sich in den Tagen von Tokio hochkonzentriert und steckte auch einen ärgerlichen vierten Platz in seinem ersten Finale weg. Über 800 m fehlten ihm nur 35 Hundertstelsekunden zu Bronze. "Vielleicht habe ich den kleinen Dämpfer über 800 m gebraucht, um heute so stark zurückzukommen", sagte Wellbrock nach dem Gold-Triumph in der Tokio Bay.