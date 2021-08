Schwimmen

Goldener Olympia-Triumph für Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock

Der amtierende Weltmeister Florian Wellbrock ist am Donnerstag (05.08.2021) zum größten Erfolg seiner sportlichen Karriere geschwommen: Im Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer setzte er sich bei den Olympischen Spielen in Tokio klar gegen die Konkurrenz durch und gewann die Goldmedaille.

Florian Wellbrock, der bei den Becken-Wettbewerben in Tokio bereits Bronze über 1.500 m gewonnen hatte, sorgte für die erste deutsche Männer-Schwimm-Goldmedaille bei Olympischen Spielen seit 33 Jahren. Der 23-Jährige dominierte das Rennen über zehn Kilometer von Beginn an und ließ der Konkurrenz keine Chance. Im Ziel hatte er nach 1:48:33,7 Stunden fast 30 Sekunden Vorsprung vor Kristof Rasovszky aus Ungarn (1:48:59,0). Die Bronzemedaille sicherte sich der Italiener Gregorio Paltrinieri (1:49:01,1).

Der zweite deutsche Schwimmer im Olympia-Rennen, Rob Muffels, kam abgeschlagen ins Ziel. Bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren war der 26-Jährige noch Dritter über die Zehn-Kilometer-Distanz geworden.

Hohes Tempo, keine Schwäche

Wellbrock setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze des Feldes und schwamm vorne weg. In der ersten Hälfte des Rennens betrug sein Vorsprung auf die ersten Verfolger im 26-köpfigen Feld zwischenzeitlich mehr als 30 Sekunden. Der 23-Jährige vom SC Magdeburg sendete im kraftvollen Vorwärtsgang ein klares Signal an die Konkurrenz: Wer eine Medaille will, muss an mir vorbei.

Um genug Power für die Schlussphase des Rennens zu haben, ließ sich der Weltmeister von 2019 bei den Verpflegungsstellen aber immer genug Zeit zum ausreichenden Trinken. Der Franzose Marc-Antoine Olivier nahm auch deshalb nach der dritten von insgesamt sieben 1,4-Kilometer-Runden Wellbrock die Führung ab, aber das gehörte ganz offensichtlich auch zur Renntaktik des Deutschen. Mit weiter hohem Tempo bestimmte Wellbrock in der Folge den Rhythmus des Olympia-Rennens. Zu Beginn der letzten Runde lag der gebürtige Bremer fünf Sekunden vorne - und diesen Vorsprung baute er dann auf dem letzten Kilometer noch in imponierender Art und Weise aus.