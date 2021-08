04:24 min | 03.08.2021 | Das Erste Kanu: Brendel/Hecker fahren im Canadier-Zweier zu Olympia-Bronze

Kanu-Duo Brendel/Hecker paddelt im Canadier-Zweier zu Olympia-Bronze

Nächste Medaille für das deutsche Olympia-Team: Bei den Sommerspielen in Tokio ist das Kanu-Duo Sebastian Brendel/Tim Hecker am Dienstag (03.08.2021) im Canadier-Zweier über 1.000 Meter zu Bronze gefahren. Gold ging an Torres Madrigal und Jorge Enriquez aus Kuba, Silber an die Chinesen Liu Hao und Zheng Pengfei.

Für den dreimaligen Olympiasieger Brendel ist es nach Gold 2012 in London und dem doppelten Triumph in Rio die insgesamt vierte Olympiamedaille. Im Einer hofft der "Canadier-König" ab Freitag (06.08.2021) ebenfalls auf einen Erfolg. Brendel könnte als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger im C1 werden.

Hecker als Debütant zu Bronze

Sein neuer Partner Hecker ist Olympia-Debütant und fuhr gleich im ersten Finale zu einer Medaille. Sowohl in seinem Halbfinallauf als auch in seinem Vorlauf war das Duo auf dem Sea Forest Waterway in Tokio Bestzeiten gefahren. Im Finale lagen sie bei leichten Winden nach 3:25,615 Minuten nur knapp hinter den siegreichen Kubanern (+0,620).

"Wir sind echt glücklich mit der Bronzemedaille. Unser Rennen war stark, wir haben das umgesetzt, was wir wollten", sagte Brendel. "Nichtsdestotrotz würden wir auch gerne ganz oben stehen. Aber wir sind stolz."

Schopf schrammt am Podium vorbei

Im Finale im Kajak-Einer über 1.000 Meter verpasste mit Jacob Schopf ein weiterer deutscher Olympia-Debütant nur knapp das Podest. Der 22-Jährige fuhr nach einer starken zweiten Rennhälfte und 3:22,554 Minuten als Vierter über die Ziellinie. Damit musste sich der Potsdamer den Ungarn Balint Kopasz (Gold) und Adam Varga (Silber) sowie dem Portugiesen Fernando Pimenta (Bronze) geschlagen geben.

Das Finale der besten Acht begann mit einem Fehlstart. Beim zweiten Versuch erwischte Schopf einen schlechten Start. Nach der Hälfte des Rennes lag der Potsdamer auf Rang sieben, kam immer weiter heran, doch es reichte nicht ganz: 0,076 Sekunden fehlten am Ende zu Bronze.

Neuseeländische Dominanz im Kajak der Frauen

Im Kajak-Zweier über 500 Meter fuhren Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze im Finale als Achte ins Ziel. Caroline Arft und Sarah Brüßler waren in dieser Disziplin im Halbfinale ausgeschieden. Nach dem dritten Platz im B-Finale landeten sie in der Gesamtwertung auf Rang elf. Olympiasiegerinnen wurden die Neuseeländerinnen Lisa Carrington und Caitlin Regal vor Karolina Naja und Anna Pulawska aus Polen sowie Danuta Kozak und Dora Bodonyi aus Ungarn.

Im Kajak-Einer der Frauen (200 Meter) ging die Goldmedaille nach 38,120 Sekunden ebenfalls an Lisa Carrington aus Neuseeland. Teresa Portela (Spanien) sicherte sich Silber, während die Dänin Emma Aastrand Jörgensen zu Bronze fuhr.