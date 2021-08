03:21 min | 06.08.2021 | Das Erste Leichtathletik: Keine Medaille für Christin Hussong Herbe Enttäuschung für das deutsche Team: Medaillenhoffnung Christin Hussong wird im Finale nur Neunte und ist nach dem Wettkampf am Boden zerstört.

Leichtathletik

Olympia-Speerwurf - Hussong nicht bei den Besten

Enttäuschung für Speerwerferin Christin Hussong am Freitag (06.08.2021). Die Pfälzerin schied im Olympia-Finale früh aus. Allyson Felix holte derweil im 400-Meter-Lauf ihre zehnte Olympia-Medaille.

Hussong war als Mitfavoritin nach Tokio gereist, schließlich war ihr kürzlich mit 69,19 Metern die zweitbeste Jahres-Weite der Konkurrenz gelungen. In der Qualifikation am Dienstag hatte sie dann aber Probleme offenbart, als sie mit 61,68 Metern gerade so den Sprung in den Endkampf der besten 12 geschafft hatte.

Und auch im Finale reichte die Deutsche vom LAZ Zweibrücken bei weitem nicht an ihre Vorleistungen heran. Mit 59,94 Metern musste sie nach drei Versuchen als Neunte ihre Sachen zusammenpacken. Hussong sagte gefasst: "Ich habe mich draußen super eingeworfen, aber es im Wettkampf nicht auf den Speer bekommen. Es tut mit total weh, aber es gehört zum Sport auch dazu. Es war der schlechteste Wettkampf im ganzen Jahr. Aber ich bin noch jung und habe noch einige Spiele vor mir."

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Frauen, Finale Gold CHN Shiying Liu Silber POL Maria Andrejczyk Bronze AUS Kelsey-Lee Barber 4. TUR Eda Tugsuz 5. CHN Huihui Lyu 9. GER Christin Hussong Alle Platzierungen

400 Meter der Frauen: Felix holt ihre zehnte Olympiamedaille

Frau des Tages im 400-Meter-Rennen war sicherlich Allyson Felix, selbst wenn sie nicht die Siegerin war. Aber die 35-Jährige, die 2018 Mutter geworden war, gewann in einem tollen Finale die Bronzemedaille. Es war ihre zehnte olympische Medaille.

Siegerin wurde Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas. Sie kam in der zweiten Kurve richtig auf Touren und wurde in 48,36 Sek mit neuer persönlicher Bestleistung ihrer Favoritenrolle gerecht. Silber ging in die Dominikanische Republik an Marileidy Paulino.

Ergebnisse Leichtathletik, 400 m, Frauen, Finale Gold BAH Shaunae Miller-Uibo Silber DOM Marileidy Paulino Bronze USA Allyson Felix 4. JAM Stephanie Ann McPherson 5. JAM Candice Mcleod Alle Platzierungen

400-Meter-Staffel chancenlos

Ohne Chance war die deutsche Männer-Staffel über 4x400 Meter. In der Besetzung Marvin Schlegel, Luke Campbell, Jean Paul Bredau und Manuel Sanders liefen die Deutschen in ihrem Halbfinale hinterher und wurden nur Achter. Die Zeit von 3:03,62 war auch nicht so berauschend.

Ergebnisse Leichtathletik, 4 x 400 m, Männer, 2. Vorlauf 1. Q POL Dariusz Kowaluk / Karol Zalewski / Jakub Krzewina / Kajetan Duszynski 2. Q JAM Demish Gaye / Jaheel Hyde / Karayme Bartley / Nathon Allen 3. Q BEL Alexander Doom / Jonathan Sacoor / Dylan Borlée / Jonathan Borlée 4. IND Yahiya Muhammed Anas / Noah Nirmal Tom / Arokia Rajiv / Amoj Jacob 5. JPN Rikuya Ito / Kaito Kawabata / Kentaro Sato / Aoto Suzuki Alle Platzierungen

5.000-Meter-Gold nach Uganda

Eine Sache für Ostafrika wurde die Entscheidung über 5.000 Meter. Weltrekordler Joshua Cheptegei aus Uganda machte sich auf der letzten Runde auf und davon und holte sich in schnellen 12:58,15 Minuten deutlich die Goldmedaille. Im Schlussspurt lag Mohammed Ahmad aus Kanada auf dem Silberplatz vor Paul Chemilo aus den USA.

Ergebnisse Leichtathletik, 5000 m, Männer, Finale Gold UGA Joshua Kiprui Cheptegei Silber CAN Mohammed Ahmed Bronze USA Paul Chelimo 4. KEN Nicholas Kipkorir Kimeli 5. UGA Jacob Kiplimo Alle Platzierungen

1.500 Meter der Frauen - Kenia jubelt

Nach frühem Angriff der Favoritin Sifan Hassan konterte Faith Kipyegon. Die Olympiasiegerin von Rio holte sich in olympischer Rekordzeit von 3:53, 11 Minuten auch in Tokio den Sieg vor Laura Muir aus Großbritannien und Hassan (Niederlande).