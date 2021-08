04:21 min | 02.08.2021 | Das Erste 1.500 m: Sturz kann Sifan Hassan nicht stoppen

Leichtathletik

Leichtathletik: Schrecksekunde für Doppel-Weltmeisterin Hassan

Tag vier für die Leichtathleten im Olympiastadion: Der erste Aufreger spielte sich bereits am frühen Morgen in Tokio ab. Doppel-Weltmeisterin Sifan Hassan stürzte in ihrem Vorlauf über die 1.500 m, lief aber trotzdem ins Halbfinale. Caterina Granz glänzte mit Saisonbestleistung.

1.500 m: Hassan stürzt und gewinnt trotzdem den Vorlauf

Schrecksekunde für Sifan Hassan am frühen Morgen in Tokio: Die Mitfavoritin auf Gold stürzte in ihrem Vorlauf über 1.500 m und musste kurzfristig ums Weiterkommen bangen. Rund 350 m vor dem Ziel stolperte die Niederländerin über die ebenfalls gestürzte Edinah Jebitok (Kenia), rappelte sich aber schnell wieder auf und zeigte dann ihre ganze Klasse. Hassan schaltete den Turbo ein, rollte das enteilte Feld noch von hinten auf und gewann ihren Vorlauf in 4:05,17 Minuten. Damit steht sie wie erwartet im Halbfinale am Mittwoch (04.08.2021, live in der Sportschau).

Hassan hat sich für Tokio ein stattliches Programm vorgenommen. Bereits heute steht für die Doppel-Weltmeisterin von Doha (1.500 m und 10.000 m) das Finale über 5.000 m an (14.40 Uhr, live in der Sportschau). Und auch über die 10.000 m am kommenden Samstag (07.08.2021) will die gebürtige Äthiopierin in Tokio starten. "In diesem Jahr bin ich gesund und in der Form meines Lebens. Ich habe große Träume", sagte Hassan.

Halbfinale! Granz glänzt mit Saisonbestleistung

Aus deutscher Sicht sorgte Caterina Granz für das Highlight. In Saisonbestleistung von 4:06,22 Minuten kam die 27-Jährige als Neunte ihres Laufs ins Ziel und qualifizierte sich über die Zeit fürs Halbfinale. Dort will sie noch einen drauflegen. "Ich glaube, ich hatte unheimlich Glück, ich habe einfach das schnellste Rennen erwischt", sagte Granz in der ARD. "Ich glaube, das nächste Rennen wird besser. Mir fehlte noch etwas die Tempohärte." Rio-Olympiasiegerin Faith Kipyegon gewann Granz' Lauf souverän in 4:01,40 Minuten und dürfte Hassans große Gegenspielerin im Kampf um Gold sein.

Vom Halbfinaleinzug war Hanna Klein weit entfernt. Die deutsche Meisterin wurde Letzte ihres Vorlaufs und blieb mit 4:14,83 Minuten zwölf Sekunden über ihrer Bestzeit. "Es war die Hitze. Ich habe einfach keine Kraft gehabt, weder physisch noch mental", sagte Klein.