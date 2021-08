Leichtathletik

Olympia-Zehnkampf: Warner weiter auf Goldkurs - Kazmirek solide

Tag zwei für die Zehnkämpfer bei den Olympischen Spielen in Tokio: Niklas Kaul musste am ersten Tag verletzt aufgeben. Kai Kazmirek liefert einen guten Wettkampf, ist aber ohne Medaillenchance. Auf Goldkurs liegt Damian Warner aus Kanada.

110 m Hürden: Warner knackt Busemann-Bestmarke

Goldfavorit Damian Warner machte am Donnerstag (05.08.2021, live bei sportschau.de) da weiter, wo er am ersten Wettkampftag im Olympiastadion in Tokio aufgehört hatte. Der 31 Jahre alte Kanadier verbesserte in der morgendlichen Hitze über 110 m Hürden die olympische Zehnkampf-Bestmarke von Frank Busemann um eine Hundertstel auf 13,46 Sekunden.

110 m Hürden: Kazmirek läuft 14,73 Sekunden Kai Kazmirek absolvierte den 110-Meter-Hürdenlauf beim olympischen Zehnkampf in 14,73 Sekunden.

Kai Kazmirek lieferte mit 14,73 Sek. einen soliden Hürdenlauf ab und lag nach sechs Disziplinen auf Rang 13 mit 5.133 Punkten. Der Gesamtführende Warner schraubte sein Punktekonto auf 5.767 Zähler und baute seinen Vorsprung auf seinen größten Rivalen Kevin Mayer aus. Der französische Weltrekordler lief 13,90 Sek. und lag nach den Hürden auf Rang vier (5.327).