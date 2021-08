09:13 min | 01.08.2021 | Das Erste Reiten, Vielseitigkeit: Julia Krajewski auf Medaillenkurs Die deutsche Vielseitigkeits-Reiterin Julia Krajewski und ihr Pferd Amande de B'Néville haben noch alle Chancen auf Gold.

Reiten

Olympia: Vielseitigkeitsreiter fallen zurück - Krajewski auf Medaillenkurs

Das deutsche Vielseitigkeits-Team ist im Geländeritt bei den Olympischen Spielen in Tokio am Sonntag (01.08.2021) im Kampf um die Medaillen deutlich zurückgefallen. Julia Krajewski liegt in der Einzelwertung auf Rang zwei.

Nach Fehlern von Sandra Auffarth mit Viamant du Matz und Michael Jung mit Chipmunk rutschte das deutsche Trio von Platz zwei auf sechs. Der Rückstand auf den Bronzerang beträgt 17,1 Punkte. In Rio hatten das deutsche Team Silber gewonnen und Jung Einzel-Gold geholt. Die Ergebnisse der deutschen Springer fließen sowohl in die Einzel- als auch die Teamwertung ein. Anders als noch 2016 gibt es in Tokio kein Streichergebnis.

Ergebnisse Reitsport, Vielseitigkeit Mannschaft, Geländeritt 1. GBR Oliver Townend / Laura Collett / Tom McEwen 2. FRA Christopher Six / Nicolas Touzaint / Karim Laghouag 3. AUS Shane Rose / Stuart Tinney / Andrew Hoy 4. USA Doug Payne / Phillip Dutton / Boyd Martin 5. ITA Vittoria Panizzon / Susanna Bordone / Arianna Schivo 7. GER Julia Krajewski / Sandra Auffarth / Michael Jung Alle Platzierungen

Krajewski hatte auf Amande De B'Neville zuvor im Geländeritt auf der 4.420 Meter langen Geländestrecke im Sea Forest Park in der Bucht von Tokio eine starke Leistung gezeigt. Die 32-Jährige liegt in der Einzelwertung als Zweite auf Medaillenkurs.

Ergebnisse Reitsport, Vielseitigkeit Einzel, Zwischenstand nach 2. Disziplin 1. GBR Oliver Townend mit "Ballaghmor Class" 2. GER Julia Krajewski mit "Amande de B'Néville" 3. GBR Laura Collett mit "London 52" 4. NZL Tim Price mit "Vitali" 5. JPN Kazuma Tomoto mit "Vinci de la Vigne" 10. GER Michael Jung mit "Chipmunk FRH" 32. GER Sandra Auffarth mit "Viamant du Matz" Alle Platzierungen

Großer Traum von Michael Jung geplatzt

Im Einzel fiel Jung vor dem abschließenden Springen auf Rang zehn. Dabei wollte der 39-Jährige in Tokio Geschichte schreiben und als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt zum dritten Mal Einzel-Olympiasieger werden. Nach der Dressur hatte Jung noch in Führung gelegen - doch nun ist sein großer Traum geplatzt.

Julia Krajewski: "Bin stolz und glücklich"

Dafür lebt der Medaillentraum von Krajewski. "Mein Pferd hat sich sehr gut angefühlt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie sie alles für mich richtig machen will. Ich hatte nicht einen Moment den Eindruck, sie zögert oder überlegt. Ich bin sehr erleichtert und stolz über diese Leistung", sagte sie nach ihrem starken Ritt der Sportschau. "Es ist schön, wenn man so früh dran ist und so gut war."

Die Entscheidung über die Medaillen in beiden Wertungen fällt am Montag (02.08.2021, ab 10 Uhr im Livecenter) im Springen.