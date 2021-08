Moderner Fünfkampf

Olympia: Zweite Corona-Infektion im deutschen Team

Kurz vor Ende der Olympischen Spiele von Tokio gibt es im deutschen Team eine zweite Corona-Infektion. Susanne Wiedemann, Teilmannschaftsleiterin Moderner Fünfkampf, ist bei einem täglichen Antigen-Test positiv getestet worden, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Sonntag (08.08.2021) mit.

Ein PCR-Test, der am Sonntag durch das Organisationskomitee durchgeführt wurde, habe dieses Ergebnis bestätigt. Die Sportdirektorin im Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf befindet sich nach DOSB-Angaben nun im Quarantäne-Hotel. Die weiteren Mitglieder des Teams Moderner Fünfkampf seien negativ getestet worden.

26 neue positive Tests im Olympia-Umfeld

Am Sonntag sind im Umfeld der Spiele insgesamt weitere 26 Corona-Infektionen registriert worden. Darunter befand sich laut einer Mitteilung der Olympia-Organisatoren kein Athlet.

Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Zusammenhang mit den Sommerspielen erhöhte sich auf 430, davon waren bislang 32 Bewohner des olympischen Dorfs. Seit dem 1. Juli wurden rund 600.000 Corona-Tests bei den Olympia-Beteiligten vorgenommen.

Radprofi Geschke zu Beginn der Spiele positiv getestet

Als erster deutscher Olympia-Teilnehmer in Tokio war Radprofi Simon Geschke am 23. Juli - einen Tag vor dem olympischen Straßenrennen - trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Obwohl er als nicht ansteckend galt, musste der frühere Tour-Etappensieger das olympische Dorf verlassen und in ein Quarantäne-Hotel in Tokio umziehen.

Nach den Pandemie-Vorschriften für Olympia hätte Geschke bis maximal 14 Tage in der Quarantäne festgehalten werden können. Nach zwei negativen Tests durfte er aber das Hotel nach etwas mehr als einer Woche wieder verlassen. Am 1. August war er nach Hause geflogen.