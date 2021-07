Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 31. Juli 2021

Was wird am Samstag, den 31. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 00.30 Uhr - Triathlon: Mixed-Staffel

Pro Team starten zwei Frauen und zwei Männer - jeweils über die Super-Sprintdistanz von 300 m Schwimmen, 8 km Radfahren und 2 km Laufen.

Ab 03.30 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Besonders interessant aus deutscher Sicht: die 800 m Freistil mit Sarah Köhler.

Ab 05.00 Uhr - Tennis: Finale (F)

Neben dem Endspiel bei den Damen werden im Mixed, Einzel der Herren und im Damen-Doppel die Matches um Bronze ausgetragen.

Ab 10.00 Uhr - Fußball: Viertelfinals

Acht Teams haben noch die Chance auf eine olympische Medaille.

Ab 10.20 Uhr - Basketball: Australien - Deutschland

Letzter Vorrundenauftritt des deutschen Teams: Gegner ist Australien.

Ab 10.50 Uhr - Beachvolleyball: Beginn Play-off-Runde

Die Vorrunde ist vorbei, nun geht es in die entscheidende Phase im Shiokaze Park.

Ab 11.00 Uhr - Rugby: Finale (F)

Bei der Olympia-Premiere vor fünf Jahren gewann Australien Gold. Wer siegt dieses Mal?

Ab 11.30 Uhr - Judo: Finale Mannschaft

Erstmals wird der Teamwettbewerb bei Olympia ausgetragen. Jeweils drei Frauen und drei Männer bilden eine Mannschaft.

Ab 11.30 Uhr - Hockey: Deutschland - Niederlande (F)

Abschluss in der Vorrundengruppe A: Die DHB-Damen spielen gegen die Niederlande.

Ab 12.00 Uhr - Leichtathletik mit 100 m (F)

Wer ist die schnellste Frau der Welt? Das 100m-Finale wird es zeigen. Zudem gibt es Gold im Diskuswurf der Männer und in der 4x400m-Mixed-Staffel.