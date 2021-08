Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 7. August 2021

Was wird am Samstag, den 7. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 00.00 Uhr - Leichtathletik: Marathon (F)

Aufgrund der großen Hitze in Tokio gehen die Marathon-Läuferinnen in Sapporo auf die 42,195 km lange Strecke.

Ab 00.30 Uhr - Golf: 4. Runde (F)

Die letzten 18 Löcher des Olympia-Turniers werden gespielt.

Ab 04.30 Uhr - Basketball: Finale (M)

Die Korbjäger aus den USA und aus Frankreich ermitteln in der Saitama Super Arena Tokio den Olympiasieger des Jahres 2021.

Ab 04.22 Uhr - Kanu: 4 Entscheidungen

Auf der Rennstrecke des Sea Forest Waterway geht es letztmals in Tokio um Olympia-Medaillen bei den Kanuten. Der deutsche Kajak-Vierer um Ronald Rauhe ist Favorit auf Gold.

Ab 04.30 Uhr - Beachvolleyball: Finale (M)

Auch bei den Beach-Stars geht es um Gold. Das russische Duo Wjatscheslaw Krasilnikow/Oleg Stojanowski trifft auf Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen.

Ab 12.00 Uhr - Reiten: Finale Springen Mannschaft

Welche Equipe setzt sich durch? Ein Stechen ist möglich.

Ab 12.00 Uhr - Baseball: Finale

Baseball ist in Japan extrem beliebt. Die Gastgeber hoffen im Finale gegen die USA deshalb auf Gold.

Ab 12.35 Uhr - Leichtathletik: 3 Entscheidungen

In beiden 4x400m-Staffeln und im Hochsprung der Frauen gibt es Gold.

Ab 12.55 Uhr - Karate: Kumite +75 kg (M)

Jonathan Horne startet als Weltmeister und Mitfavorit auf den Olympiasieg.

Ab 13.00 Uhr - Leichtathletik mit Speerwurf (M) und den Sprintstaffeln

Unter anderem fällt die Entscheidung in den 4x100m-Staffeln sowie bei den Männern im Speerwurf.

Ab 13.30 Uhr - Fußball: Finale (M)

Der prestigeträchtige Titel des Olympiasieger steht für die Fußballer auf dem Spiel. Titelverteidiger Brasilien trifft auf Spanien.

Ab 14.00 Uhr - Handball: Finale (M)

Neuauflage von Rion: Die dänischen Handballer und Rekord-Weltmeister Frankreich spielen in Tokio erneut um Gold.