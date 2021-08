Tennis

Olympiasieger! Zverev holt Gold und schreibt Tennis-Geschichte

von Bettina Lenner

Alexander Zverev hat in Tokio Tennis-Geschichte geschrieben und sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt. Der Hamburger ließ am Sonntag (01.08.2021) Überraschungsfinalist Karen Chatschanow keine Chance und siegte mit 6:3, 6:1.

Konzentriert und kompromisslos ging der 24-Jährige den historischen Erfolg vom ersten Schlag an und schien die Bürde des Favoriten in einem der wichtigsten Matches seiner Karriere nicht zu spüren. Der Weltranglisten-Fünfte, der dem deutschen Team die vierte Goldmedaille bei den Sommerspielen in Japan bescherte, nahm seinem 20 Plätze hinter ihm rangierenden Kontrahenten vom Russischen Olympischen Komitee gleich das zweite Aufschlagspiel ab und diktierte das Geschehen auf dem Centre Court im Glutofen von Tokio klar.

Zverev spielt von Beginn an aggressiv

Zverev schlug stark auf, spielte aggressiv und zwang seinen Gegner zu Fehlern. Weil er dabei einige Male zuviel wollte, hatte er beim Stand von 3:2 einen Breakball gegen sich, den er aber souverän abwehrte. Nach 43 Minuten durchbrach er seinerseits erneut den Service des Russen und verbuchte den ersten Satz mit 6:3.

Mit breiter Brust und unbändigem Siegeswillen

Nach einem krachenden Rückhand-Winner aus der Bedrängnis und der daraus resultierenden 1:0-Führung im zweiten Abschnitt ballte Zverev die Fäuste und brüllte seinen unbändigen Siegeswillen heraus. Gegen den selbstbewussten Deutschen, der sein Meisterstück im Halbfinale beim Triumph über Branchenprimus Novak Djokovic (Serbien) abgeliefert hatte, war an diesem Tag und in diesem bedeutenden Finale kein Kraut gewachsen. Das dürfte auch Chatschanow gespürt haben, der nie wirklich zur Entfaltung kam. Zverev Break zum 2:0 brachte die Vorentscheidung, nach 1:20 Stunden verwandelte Deutschlands bester Tennisspieler den ersten Matchball.