Platz 9 im Teamwettbewerb - Deutsche Springreiter ohne Olympia-Medaille

Nach der Enttäuschung im Einzel gab es auch im Mannschaftswettbewerb nicht die erhoffte Medaille für die deutschen Springreiter. Die Equipe wurde am Samstag (07.08.2021) Neunte. Schweden holte im Stechen Gold.

Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Diese fiel in einem spannenden Stechen zwischen den USA und Schweden. Alle sechs Reiterinnen und Reiter blieben dort fehlerfrei. Die Skandinavier waren am Ende 1,3 Sekunden schneller als das US-Team.

14 Hindernisse waren in dem anspruchsvollen, 545 Meter langen Parcours zu überspringen. Bereits im ersten Durchgang gab es für die Briten (16 Fehlerpunkte) und Niederländer (9) unerwartet herbe Rückschläge. Würde es Thieme besser machen? Der 46-Jährige kam zunächst gut mit dem Parcours zurecht, leistete sich aber doch noch zwei Abwürfe.

Pech für Tebbel, Deußer gibt auf

Tebbel, der im Einzel nicht zum Einsatz gekommen war, stand damit schon unter Druck. Er schien auf dem Weg zu einer Null-Runde, doch am drittletzten Hindernis leistete er sich mit Don Diarado einen Hinterhandfehler. Damit lag das deutsche Team vor dem entscheidenden Durchgang als Sechster acht Punkte hinter den drittplatzierten Amerikanern. Die Medaillenträume waren somit schon geplatzt.

Und es wurde noch bitterer für das Team: Deußer hatte beim Einsprung in die dreifache Kombination einen Abwurf, beim zweiten Hindernis verweigerte Killer Queen. Anschließend gab der Weltranglistenerste auf. "Das war die richtige Entscheidung im Sinne des Pferdes", sagte Bundestrainer Otto Becker.

Ergebnisse Reitsport, Springreiten Mannschaft, Endstand Gold SWE Henrik Von Eckermann / Malin Baryard-Johnsson / Peder Fredricson Silber USA Laura Kraut / Jessica Springsteen / McLain Ward Bronze BEL Pieter Devos / Jerome Guery / Gregory Wathelet 4. NED Willem Greve / Marc Houtzager / Maikel Van der Vleuten 5. SUI Martin Fuchs / Bryan Balsiger / Steve Guerdat 9. GER Andre Thieme / Maurice Tebbel / Daniel Deußer Alle Platzierungen

Dramatisch war die Entscheidung: Frankreich lag vor dem letzten Ritt sechs Punkte vor den USA und Schweden. Doch Penelope Leprevost mit Vancouver de Lanlore gab nach einem Abwurf und einer Verweigerung ebenfalls auf. Die Franzosen fielen von Rang eins auf Platz acht zurück.