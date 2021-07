01:34 min | 22.07.2021 | Das Erste | Autor/in: Elli Hyra So funktioniert Softball: Die Regeln

Baseball

Softballerinnen "eröffnen" beim Comeback die Spiele in Tokio

13 Jahre nach dem olympischen Aus sind Softball und Baseball wieder im olympischen Programm dabei. Bereits am Mittwoch (21.07.2021) werden die ersten Partien ausgetragen. Das erste Duell liefern sich dabei die Gold- und Bronzemedaillen-Gewinnerinnen von 2008.

Mit der Softball-Partie zwischen Australien und Japan werden die Olympischen Spiele 2021 am Mittwoch um 2.00 Uhr MESZ (im Livecenter auf sportschau.de) inoffiziell eröffnet - es ist zumindest der erste Wettkampf des Sportgroßereignisses in Tokio. Die gastgebenden Japanerinnen gehen dabei als Titelverteidigerinnen ins Rennen, sie hatten 2008 in Peking das Finale gegen die USA und damit das letzte Gold vor dem zwischenzeitlichen Aus ihrer Sportart bei den Sommerspielen gewonnen.

Sechs Nationen kämpfen um drei Medaillen

Nach zwei Ausgaben (2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro) ohne Soft- und Baseball haben es die fast identischen Sportarten nun also wieder ins Programm geschafft. Bei den Frauen gehen insgesamt sechs Teams ins Medaillenrennen. Neben Australien und Japan sind das die USA, Mexiko, Italien und Kanada.

Die japanischen Softballerinnen Masumi Mishina (r.) und Rei Nishiyama feiern ihren Sieg im Olympia-Finale 2008 gegen die USA.

Als Favorit gelten die US-Amerikanerinnen, aber auch Japan und Australien, die bei jeden der vier olympischen Turniere bisher Edelmetall abgeräumt haben, muss man auf dem Zettel haben. Die Japanerinnen dürften bei den Spielen in der Heimat besonders motiviert sein, den Coup von 2008 zu wiederholen.

"Unsere Mission ist Gold", sagte die japanische Werferin ("Pitcher") Yukiko Ueno vor dem Eröffnungsspiel gegen Australien. Ueno, die einen Tag danach ihren 39. Geburtstag feiert, weiß um die hohen Erwartungen, "es lastet ein riesiger Druck auf uns". Doch sie betonte: "Meine Entschlossenheit hat sich kein bisschen geändert. Ich bin bereit!" Ihr rechter Arm, der den Ball auf die Rekordgeschwindigkeit von 128 km/h beschleunigt, ist weltweit gefürchtet.

Japanische Star-Pitcherin wird "vergöttert"

Ueno gilt in Japan als absoluter Star und war auch 2008 im Team. Nach dem überraschenden Final-Erfolg gegen die USA titelte eine japanische Zeitung "Gott, Buddha - Ueno". Karen Johns, die Assistenztrainerin der US-Girls, nannte sie "unsere Nemesis". Der US-Sender ESPN sprach vom "berühmtesten Moment in der Geschichte dieses Sports".

Team USA will eine alte Rechnung begleichen

"Ob wir eine Rechnung offen haben?", sagte die 38 Jahre alte US-Werferin Cat Osterman, die eigens vom Rücktritt zurücktrat: "Aber sicher. Ich würde es lieben, Japan zu schlagen." Die USA wollen also Revanche und streben ihr viertes Gold an. Sie hatten die olympische Premiere 1996 in Atlanta gewonnen und auch bei den beiden folgenden Spielen 2000 in Sydney und 2004 in Athen triumphiert. Lediglich 2008 mussten sie sich Japan geschlagen geben.

Wie ist der Modus?

In der Vorrunde gibt es fünf Spieltage, wobei jede Nation einmal gegen jede andere Nation antritt. Aus der daraus resultierenden Tabelle ergeben sich schließlich die Teilnehmer des großen und kleinen Finals. Die auf Platz eins und zwei postierten Teams spielen am kommenden Dienstag (27.07.2021) die Olympiasiegerinnen aus, die Positionen drei und vier duellieren sich wenige Stunden zuvor um Bronze. Gespielt wird dabei außerhalb von Tokio im Yokohoma Stadium und im Fukushima Azuma Baseball Stadium.

Nach dem Frauenfinale starten die Männer

Wenn bei den Frauen die letzten Innings absolviert sind, steigen einen Tag darauf (28.07.2021) die Männer ins Geschehen ein. Auch im Baseball haben sich sechs Nationen für die Olympischen Spiele qualifiziert, um den ersten Olympiasieger seit 2008 zu küren. Damals waren die Südkoreaner die beste Mannschaft.