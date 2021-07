06:38 min | 27.07.2021 | Das Erste Hockey: Deutschland fährt zweiten Sieg in Tokio ein

Starke Hockey-Herren besiegen Großbritannien

Mit einer starken Leistung im dritten Gruppenspiel verschafften sich die deutschen Hockey-Herren beim Olympia-Turnier eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die K.o.-Runde. Gegen Großbritannien gelang am Dienstag (27.07.2021) in Tokio ein souveräner 5:1 (1:1)-Erfolg.

Nach dem 7:1 gegen Kanada zum Turnierauftakt und der 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Belgien im zweiten Gruppenspiel war schon etwas Druck entstanden für das deutsche Team. Schließlich will man in der Vorrundengruppe B unbedingt mindestens Platz drei erreichen, um im Viertelfinale den hoch favorisierten Australiern aus der Parallelgruppe aus dem Weg zu gehen.

Entsprechend aggressiv gingen die Jungs von Trainer Kais Al-Saadi gegen die Briten zu Werke und schnürten den Gegner in den ersten Minuten regelrecht ein. Heraus kamen im leichten Nieselregen Tokios etliche große Torchancen, die allesamt aber nicht zum Erfolg führten. Constantin Staib (1. Minute), zweimal Justus Weigand (4. und 6.), sowie Paul-Philipp Kaufmann (5.) vergaben jeweils in aussichtsreicher Position. Zudem wurden innerhalb der ersten zehn Minuten gleich drei Strafecken nicht genutzt.

Die Briten kontern, Fuchs gleicht aus

So kam der Tiefschlag beinahe logischerweise: Im ersten ernstzunehmenden Konter schlugen die Briten gleich zu: Paul Roper knallte den Ball nach einem Konter in der 9. Minute ins rechte Eck - es stand 0:1. Doch das deutsche Team ließ sich nicht beirren und dominierte die Briten weiter deutlich. Belohnung: Neun Sekunden vor Schluss des ersten Viertels gelang Florian Fuchs nach einer schönen Ecken-Variante das 1:1.

Das Chancenfestival setzte sich im zweiten Viertel zunächst nicht weiter fort, wenngleich die Deutschen weiter dominierten. Die größte Möglichkeit vergab noch Torschütze Fuchs, der in der 24. Minute wenige Zentimeter vor dem gegnerischen Tor den Ball nicht traf.

Stadler hält, Weigand trifft - 3:1

In der zweiten Hälfte ging es darum, geduldig zu bleiben. Das gelang und führte in der 35. Minute zum 2:1. Nach herrlichem Pass von Mats Grambusch donnerte Christopher Rühr die Kugel aus spitzem Winkel unters Tordach. Und nachdem Keeper Alexander Stadler eine dicke Chance der Briten vereitelt hatte, fiel im Gegenzug mit dem 3:1 durch Weigand die Vorentscheidung im Spiel. Der überragende Fuchs setzte mit dem 4:1 und 5:1 (52., 59. Minute) noch zwei Treffer drauf.

Die nächste Partie bestreitet das deutsche Team am Donnerstagmorgen (29.07.2021) um 4.45 Uhr MESZ gegen Südafrika.