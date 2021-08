Tischtennis

Tischtennis-Männer vor Olympia-Finale: "Gekommen, um Gold zu holen"

Die deutschen Tischtennis-Männer Dimtirij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska greifen am Freitag (06.08.2021) im Team-Finale nach Gold. Gegen das schier übermächtige China wollen sich Boll & Co. nicht schon vorab geschlagen geben. Im Gegenteil.

Es war einer der epischen Tischtennis-Momente bei Olympia: Das Einzel-Halbfinale zwischen dem Deutschen Dimitrij Ovtcharov und dem Chinesen Ma Long. Ovtcharov verlor denkbar knapp und dachte schon ans Aufhören. Im Spiel um Platz drei wurde aus dem großen Frust aber große Freude, in einem packenden Match holte der Niedersachse Bronze.

Ovtcharov: "Sind noch nicht fertig"

Ovtcharov: "Im Sport ist alles möglich"

Nun bietet sich für den 32-Jährigen die Chance zur Revanche. Denn er trifft am Freitag (06.08.2021, ab 12.25 Uhr im Livecenter) in Tokio erneut auf Ma Long. Im Finale des Team-Wettbewerbes, zusammen mit Timo Boll und Patrick Franziska. Und Ovtcharov ist angriffslustig: "Wir sind noch nicht fertig. Wir wollen definitiv gewinnen. Im Sport ist alles möglich."

Boll: "Über uns hinauswachsen"

Im Einzel-Halbfinale zeigte Ovtcharov das beste Tischtennis seiner Karriere. Im Team-Finale muss er erneut das Beste aus sich herausholen. So wie auch Boll und Franziska. "Wir müssen über uns hinauswachsen. Wir sind aber gefühlt bereit dazu. Ich denke, wir sollten an uns glauben", sagt Boll. Und Franziska kündigt mutig an: "Wir sind hierhergekommen, um jetzt auch Gold zu gewinnen."

Bundestrainer Jörg Roßkopf stimmt in die offensiven Töne seiner Athleten ein: "Wir freuen uns auf das Finale, aber wenn man im Finale steht, will man auch den nächsten Schritt machen - und daran glauben wir", sagte der einstige Weltklassespieler, der 1992 in Barcelona Olympia-Silber im Doppel und 1996 in Atlanta Olympia-Bronze im Einzel gewonnen hat.

Ma Long zu fünftem Olympiasieg?

Ma Long könnte zwar am Freitag zum fünften Mal Olympiasieger werden. Ovtcharov besitzt nun aber sechs olympische Medaillen - so viele wie niemand. Wie Boll feierte er schon Silber 2008 sowie Bronze 2012 und 2016 mit der Mannschaft. Die Bronzemedaille von Tokio vor wenigen Tagen war seine zweite im Einzel.