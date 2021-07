Tischtennis

Tischtennis: Ovtcharov gewinnt Krimi um Olympia-Bronze

Vier Matchbälle hatte Dimitrij Ovtcharov im kleinen Olympia-Tischtennis-Finale schon gegen sich. In einem dramatischen Match um Bronze setzte sich der Düsseldorfer aber doch durch und holte die zweite Olympia-Einzelmedaille seiner Karriere.

Der Olympia-Dritte von 2012 gewann auch in Tokio das Spiel um Rang drei. Gegen Lin Yun-ju aus Taiwan triumphierte Ovtcharov am Freitag (30.07.2021) nach sieben dramatischen Sätzen 4:3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 10:7). Im Duell des Weltranglisten-Achten Ovtcharov mit dem -Sechsten Yun-ju hatte der Deutsche nach 1:06 Stunden das bessere Ende für sich. Mit drei Team-Medaillen sammelte der 32-Jährige bereits die fünfte Olympia-Medaille seiner Karriere.

Kein Training möglich - "Reichlich irritierend"

Begonnen hatte der Bronze-Tag für Ovtcharov zunächst mit einigem Frust. Denn am Vormittag durfte niemand zum Trainnig in der Halle trainieren. Das lokale Organisationskomitee hatte "weder Sicherheitspersonal noch Volunteers eingeplant" und könne "dies kurzfristig auch nicht einrichten", wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) in einer ersten Reaktion mitteilte. "Wir und auch die Chinesen sind sehr unzufrieden mit dieser Situation", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause. "Das ist nicht nachzuvollziehen und reichlich irritierend." Training wäre nur in einer Halle im eine Stunde entfernten Nagano möglich, was Ovtcharov aber ablehnte.

Hochklassiges Duell

Im Spiel war Ovtcharov der Frust zunächst nicht anzumerken. Der Deutsche begann konzentriert und konnte gleich den ersten Satz mit 13:11 für sich entscheiden. Offen dann der zweite Durchgang, in dem Yun-ju mit 11:9 das bessere Ende für sich hatte. Im dritten Satz häuften sich einfache Fehler von Ovtcharov, mit 6:11 gab er den Durchgang ab. Im vierten Satz änderte Ovtcharov seine Taktik, setzte Yun-ju mit einem Rückhandaufschlag und aggressiven Returns unter Druck. Ovtcharov führte bald 9:3 und und nutzte den zweiten von sieben Satzbällen zum 11:4-Sieg.

Vier Matchbälle abgewehrt

Reichlich Frust für Ovtcharov dann im fünften Satz. Der 19-jährige Taiwanese ging volles Risiko, bei Ovtcharov kamen die einfachen Fehler zurück. Yun-ju zog von 5:2 auf 10:2 davon und brachte den Satz 11:4 nach Hause. Ovtcharov geriet zunehmend unter Druck und lag im sechsten Satz gleich 0:1 hinten. Der Deutsche konnte ausgleichen, es entwickelte sich ein packendes Duell mit ständig wechselnder Führung. Beim 5:4 für Yun-ju nahm Bundestrainer Jörg Roßkopf eine Auszeit. Ovtcharov kam mit 5:5 zurück, gab dann aber den eigenen Aufschlag ab. Es blieb offen, Yun-ju ging mit 6:7 in Führung, Ovtcharov drehte das Spiel in eine 9:7-Führung. Doch Yun-ju glich 9:9 aus, ging sogar 10:9 in Führung. Den ersten Matchball wehrte Ovtcharov ab, ebenso den zweiten, dritten und vierten - und gewann den Satz sogar 15:13.

7. Satz: Ovtcharov mit besseren Nerven

Im entscheidenden siebten Satz setzte sich der Krimi fort. Ovtcharov nutzte den Schwung der abgewehrten Matchbälle, ging 3:1 und 6:3 in Führung. Beim 9:3 stand Ovtcharov schon vor dem Sieg, Yun-ju kam auf 7:9 heran, doch dann siegte der Deutsche doch 11:7 - und hielt sich erst einmal ungläubig die Hände vor das Gesicht. Doch dann nahm die Freude seinen Lauf, Ovtcharov rannte in die deutsche Ecke und fiel Bundestrainer Roßkopf jubelnd in die Arme.

Chinesisches Finale

Um Gold und Silber duellieren sich noch die beiden Chinesen Fan Zhendong und Ma Long - und damit der Weltranglistenerste gegen den -Dritten.