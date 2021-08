81:14 min | 08.08.2021 | Das Erste Basketball, Frauen: Das komplette Finale der USA gegen Japan

US-Basketballerinnen feiern siebten Olympiasieg in Folge

Klarer Sieg für das beste Team der Welt: Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben die Basketballerinnen der USA fast schon erwartungsgemäß die Goldmedaille geholt. Sie gewannen am Sonntag (08.08.2021) das Finale gegen Japan deutlich mit 90:75 (50:39). Top-Scorerin war Brittney Griner mit 30 Punkten.

Die USA feiern damit den siebten Olympiasieg in Folge sowie ihren neunten Titel insgesamt. Japan war als krasser Außenseiter in das Endspiel gegangen, überhaupt hatte sich das Team aus dem Gastgeberland im Turnierverlauf zur großen Überraschung dieses Wettbewerbs gemausert. Trotz der Finalniederlage gilt der Gewinn der Silbermedaille als sportliche Sensation: Es ist der größte Erfolg im japanischen Basketball.

USA legen vor, Japan kommt kaum nach

Das Endspiel in der Saitama Super Arena entwickelte sich rasch zu einer klaren Angelegenheit. Team USA - vor allem unter dem Korb nur schwer in den Griff zu bekommen - zwang Japan nach gerade einmal fünf Minuten und beim Stand von 14:5 zu einer frühen Auszeit. Die Wirkung? Überschaubar.

Kurz darauf war der Vorsprung der US-Amerikanerinnen erstmals zweistellig (16:5, sechste Spielminute). Anschließend verbesserte Japan zwar sein Scoring, auch die Spielanteile verteilten sich nun ausgeglichener. Nach 27 Punkten im zweiten Viertel gingen die USA aber mit einer komfortablen 50:39-Führung in die Pause.

Keine Zweifel an nächster Goldmedaille

An der Favoritinnenrolle der Serien-Olympiasiegerinnen sollten auch in der zweiten Spielhälfte keine Zweifel mehr aufkommen. Immer dann, wenn Team Japan es schaffte, sein basketballerisches Potenzial voll auzuspielen, zogen die US-Amerikanerinnen wieder die Zügel an.

Angeführt von Top-Scorerin Griner (26 Punkte nach dem dritten Viertel) geriet die siebte Goldmedaille in Serie im Schlussabschnitt nicht mehr in Gefahr. Bei den Frauen ist Basketball seit den Sommerspielen 1976 in Montreal olympisch - nur drei Mal ging der erste Platz seitdem nicht an die USA.