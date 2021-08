Wasserspringen

Wasserspringen: Elena Wassen erreicht Finale vom Zehn-Meter-Turm

Wasserspringerin Elena Wassen hat nach großem Zittern am Donnerstag (05.08.2021) das olympische Finale vom Zehn-Meter-Turm erreicht. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Christina verpasste dagegen einen Platz für den Kampf um die Medaillen in Tokio.

In Tokyo Aquatics Centre waren 18 Athletinnen angetreten, um ins Finale der besten Zwölf zu springen. Die 22 Jahre alte Christina Wassen aus Berlin bekam für keinen ihrer fünf Sprünge mehr als 60 Punkte. Große Schwierigkeiten hatte sie vor allem mit den Eintauchphasen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 237,30 belegte sie am Ende bei ihrer Olympia-Premiere den letzten Platz in der Konkurrenz.

Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Elena, die als 15-Jährige schon in Rio dabei war, zeigte im Halbfinale eine deutlich bessere Leistung. Vor ihrem letzten Sprung lag sie allerdings nur auf Rang 13 - und wäre damit um einen Platz am Finale vorbeigeschrammt. Doch sie zeigte keine Nerven, sondern einen starken fünften Versuch, der mit 67,20 Punkten bewertet wurde. Mit 303,70 Punkten zog sie als Elfte ins Finale um die Medaillen ein (8.00 Uhr MESZ, im Livecenter auf sportschau.de).

Chinesinnen gehen favorisiert ins Finale

Ganz vorne lagen wie schon im Vorkampf am Vortag zwei Chinesinnen - diesmal allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Quan Hongchan gewann mit 415,65 Zählern vor Chen Yuxi und der Amerikanerin Delaney Schnell.

Ergebnisse Wasserspringen, Turmspringen, Frauen, 1. Halbfinale 1. Q CHN Hongchan Quan 2. Q CHN Yuxi Chen 3. Q USA Delaney Schnell 4. Q MEX Gabriela Agundez Garcia 5. Q AUS Melissa Wu 11. Q GER Elena Wassen 18. GER Christina Wassen Alle Platzierungen

Zwei Bronzemedaillen im Synchronspringen

Das deutsche Wassersprung-Team hat in Tokio in den Synchronwettbewerben vom Drei-Meter-Brett durch Lena Hentschel und Tina Punzel sowie Patrick Hausding und Lars Rüdiger zwei Bronzemedaillen geholt.