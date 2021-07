Nachrichten

Weitere Meldungen über Corona-Fälle im olympischen Dorf

Drei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier in Tokio haben die Organisatoren neun neue Corona-Fälle im Zusammenhang mit den Spielen registriert. Wie am Dienstag (20.07.2021) bekannt gegeben wurde, ist darunter auch ein weiterer Athlet im olympischen Dorf.

Am vergangenen Wochenende waren die positiven Tests bei zwei Fußballspielern aus Südafrika im olympischen Dorf öffentlich geworden. Am Montag (19.07.2021) hatte das Nationale Olympische Komitee Tschechiens bereits mitgeteilt, dass auch der bereits im Dorf weilende Beachvolleyballer Ondrej Perusic positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Das Organisationskomitee machte am Dienstag keine Angaben, ob es sich bei dem neu bestätigten Fall um Perusic oder einen anderen Sportler handelt. Was die Organisatoren der Spiele jedoch mitteilten ist, dass sie glauben, dass sich die bis jetzt positiv getesteten Sportler nicht im olympischen Dorf selbst, sondern noch vor ihrer Abreise nach Japan in ihren Heimatländern mit dem Virus infiziert haben.

Das tschechische Team meldete am Dienstag unterdessen, dass auch Beachvolleyball-Trainer Simon Nausch positiv getestet worden ist. Er und Perusic hätten das olympische Dorf verlassen und seien isoliert worden, hieß es. Laut Kenji Shibuya, dem ehemaligen Direktor des Instituts für Bevölkerungsgesundheit am King's College in London, ist es bereits jetzt offensichtlich, dass das "Blasensystem" im olympischen Dorf zum Schutz vor Covid-19 nicht funktioniert. "Meine größte Sorge ist, dass es im Dorf oder in einigen Unterkünften und bei Interaktionen mit den Einheimischen zu einer Reihe von Infektionen kommen wird."

WHO-Chef: Jeder muss seinen Teil zum Kampf gegen Corona beitragen

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte in einer Nachricht auf Twitter, dass Covid-19 besiegt werden kann, "aber nur, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt". Er ist zu Gast bei der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees. "Mögen diese Olympischen Spiele 2020 in Tokio eine Quelle der Hoffnung und der Einheit sein, um Impfstoffgerechtigkeit zu erreichen und die Pandemie zu beenden."

Keine Meldungen über Infektionen im deutschen Team

Aus den Reihen der deutschen Olympiamannschaft sind bisher keine Corona-Fälle bekannt - weder im olympischen Dorf, noch an den anderen Orten, wo sich die insgesamt rund 430 Sportlerinnen und Sportler auf ihre Wettbewerbe vorbereiten. Die Verantwortlichen des Teams hatten gelassen auf die ersten Meldungen von Infektionen in Tokio reagiert und mitgeteilt, dass alle Anweisungen zum Schutz befolgt würden, um Fälle in der eigenen Mannschaft zu vermeiden. Rund 95 Prozent der Mitglieder des deutschen Teams seien geimpft, dazu kämen die täglichen Tests und sonstigen Maßnahmen, so der Chef de Mission, Dirk Schimmelpfennig.

Zahl der registrierten Corona-Fälle steigt

Die offizielle Zahl der vom Organisationskomitee in Tokio seit dem 1. Juli ermittelten positiven Tests im Zusammenhang mit den Sommerspielen, die vom 23. Juli bis zum 8. August in der japanischen Hauptstadt stattfinden, stieg mit den neun am Dienstag bestätigten Fällen auf insgesamt 67. Dazu kommen noch vier von den Präfekturen gemeldete positive Tests. Die regionalen Behörden sind jedoch nicht dazu verpflichtet, Bericht über Corona-Fälle in Bezug auf die Sommerspiele zu erstatten.

Der Olympiadirektor des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Christophe Dubi, hatte vor einigen Tagen gesagt: "Wir halten das Risiko minimal, aber es ist unvermeidlich, dass wir einige Fälle haben." Das mexikanische Olympiateam meldete am Dienstag zwei positive Corona-Fälle in seinem Baseballteam, allerdings noch vor der Anreise nach Tokio. Auch die US-amerikanische 3x3-Basketballspielerin Katie Lou Samuelson ist nach Angaben ihres Teams positiv auf Corona getestet worden, sie verpasst demnach die Spiele. "Ich bin am Boden zerstört, dass ich nach meiner Erkrankung an COVID-19 nicht in der Lage sein werde, in Tokio an Wettkämpfen teilzunehmen", schrieb sie auf Instagram.

Auch US-Turnerin Eaker positiv getestet

Bei der im Olympia-Trainingslager der US-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getesteten Turnerin handelt es sich um Kara Eaker. Das bestätigte ihr Trainer Al Fong der Nachrichtenagentur AP. Die 18 Jahre alte Eaker befand sich noch nicht in Tokio, sondern zunächst nur zur Vorbereitung in der japanischen Stadt Inzai. Eaker ist bei den Amerikanerinnen um Superstar Simone Biles als Reserve-Athletin vorgesehen.

Sportler-Aufenthalt in Japan so kurz wie möglich

Wegen der ansteigenden Infektionszahlen im Großraum Tokio gilt dort für die Zeit der Spiele der Notstand. Die Sportlerinnen und Sportler selbst sollen sich nur so lang wie für die Teilnahme nötig in Tokio oder den anderen Wettkampforten aufhalten und dann wieder in ihre Heimatländer zurückreisen. Zuschauer sind mit wenigen Ausnahmen bei den Wettkämpfen nicht zugelassen. Die japanische Bevölkerung steht den um ein Jahr verschobenen Sommerspielen inmitten der Pandemie zum Großteil skeptisch gegenüber.