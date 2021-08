3:08 min | 04.08.2021 | Das Erste Skateboarderin Stoephasius: "Beim letzten Run war ich nervös" Skateboarderin Lilly Stoephasius analysiert am ARD-Mikrofon ihre ersten Olympia-Auftritte in Tokio.

Skateboard

14-jährige Lilly Stoephasius skatet knapp am Olympia-Finale vorbei

Die jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin aller Zeiten hat am Mittwoch (04.08.2021) nur ganz knapp eine große Überraschung auf der größten sportlichen Bühne der Welt verpasst: Die 14 Jahre alte Lilly Stoephasius schied zwar nach den Ausscheidungsläufen in der Disziplin Park aus, wurde aber sehr gute Neunte. Die Fahrten um die Medaillen finden ohne sie statt.

20 Skaterinnen gingen an den Start, acht Finalplätze waren zu vergeben. Ihr erster von insgesamt drei Versuchen für einen guten Run in dem Beton-Pool war gleich der beste: Lilly Stoephasius hatte ordentliche 38,37 Punkte auf dem Konto und war in der Zwischenwertung Dritte. Die Berlinerin zeigte sich nach ihren Läufen trotz zweier Stürze im Sportschau-Interview sehr zufrieden, ahnte da aber schon, dass es für das Finale wohl nicht reichen würde: "Das ist für mich aber auch okay, ich bin nicht hundertprozentig davon ausgegangen, dass ich das schaffe. Ich wollte einfach hier dabei sein, Spaß haben. Und das ist mir gelungen."

Weltmeisterin Okamoto dominiert die Ausscheidungsläufe

Es kam, wie Stoephasius es geahnt hatte: 15 Teilnehmerinnen gingen nach ihr noch an den Start. Und ganz zum Schluss der Qualifikation wurde sie tatsächlich noch aus den Top Acht verdrängt und somit um den Traum der Final-Teilnahme gebracht. Am Ende fehlten ihr nur rund zwei Punkte zum Weiterkommen. Beste in den Ausscheidungsläufen war die 15 Jahre alte Weltmeisterin und Goldfavoritin Misugu Okamoto mit 58,81 Punkten.

Die Sportart der Youngster

Die 14-jährige Stoephasius hatte sich im Mai für die spektakuläre Park-Disziplin bei Olympia qualifiziert. Jugend ist beim Skateboard allerdings nichts Ungewöhnliches: Neun der besten 30 Athletinnen der Welt sind 14 Jahre oder jünger.

Eine Medaille für Stoephasius wäre eine Sensation gewesen. Vor Beginn des Wettbewerbs hatte die Berlinerin mit der Final-Teilnahme geliebäugelt. Auch mit der Top-Ten-Platzierung kann die Deutsche am Ende aber bei ihrer Olympia-Premiere hoch zufrieden sein. Bundestrainer Jürgen Horrwarth schätzte die Leistung der deutschen Meisterin als "ganz fantastisch" ein: "Sie hätte sich gerne noch gesteigert und hatte noch ein Ass im Ärmel. Sie hat aber wesentlich mehr erreicht als wir zuvor erwartet haben."