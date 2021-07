Athletendorf: Deutsche Sportler fühlen Olympia-Flair trotz Corona

Positive Corona-Fälle hat es im Dorf trotzdem schon einige gegeben. Insgesamt stieg die offizielle Zahl der positiven Tests, die seit dem 1. Juli im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen ermittelt wurden, auf 87. Die US-Turnerinnen, die mit Kara Eaker im Trainingslager einen positiven Fall hatten, entschieden sich gegen den Einzug ins olympische Dorf.

Clemens Wickler und Julius Thole sind da. Doch die deutschen Beachvolleyball-Vizeweltmeister waren auch wegen der Corona-Situation unsicher, "wie das hier aussehen wird", so Thole. Nach ihrem Einzug hat sich das relativiert. "Klar geht man nicht so in den Austausch mit den anderen, weil wir das Risiko so gering wie möglich halten wollen. Aber das olympische Flair ist zumindest bei uns beiden trotzdem angekommen", sagte Wickler.

Auch bei Leonie Ebert. "Man merkt, dass alle total froh sind, nach diesem einen Jahr Verzögerung endlich im Dorf zu sein und endlich diese Spiele wahrnehmen zu können", berichtete die Florettfechterin, die gleichzeitig das Gefühl hat, "dass alle respektvoll Abstand halten, aber Olympia trotzdem total feiern."

"Wir schlafen tatsächlich auf Pappbetten, was sehr interessant ist. Mein Bett habe ich beim Versuch, es umzustellen, zum Teil schon zerrissen. Aber noch hält es." Tim Ole Naske

Wenn es nach den Organisatoren geht aber bitte nicht zu sehr. Die Athleten wurden wegen der Pandemie ermahnt, "unnötige Formen von Körperkontakt zu vermeiden". Sex, im olympischen Dorf immer ein Thema, ist also tabu in den Pappbetten.

Die von den Organisatoren verteilten 160.000 Kondome seien "nicht dazu gedacht, im olympischen Dorf benutzt zu werden", teilte das Organisationskomitee mit. Stattdessen sollen sie "mitgenommen werden und helfen, die Kampagne zur Bewusstseinsbildung über Aids zu unterstützen".