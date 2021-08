04:31 min | 03.08.2021 | Das Erste Bahnrad: Frauen-Vierer mit Weltrekord zum Olympia-Sieg Die deutschen Bahnradfahrerinnen haben in der Mannschaftsverfolgung die Goldmedaille mit Weltrekordzeit gewonnen.

Radsport

Bahn-Vierer der Frauen - pfeilschnell zu Olympia-Gold

Riesen-Jubel bei den deutschen Bahnradsportlern: Der Frauen-Vierer triumphierte am Dienstag (03.08.2021) im Finale der prestigeträchtigen Mannschaftsverfolgung. Im Finallauf setzte sich das Team in neuer Weltrekordzeit von 4:04,249 Minuten gegen Großbritannien durch. Bronze ging an die USA.

Die deutschen Frauen bekamen es in der Besetzung Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger im Finale mit Großbritannien zu tun - einem Team, das nach der Erfahrung der Vorkämpfe auf Augenhöhe einzuschätzen war. Natürlich war die Nervosität vor dem Rennen groß, schließlich gilt die Mannschaftsverfolgung als die prestigeträchtigste Disziplin des Bahnrad-Sports. Die Viererteams treten in 16 Runden gegeneinander an, am Ende wird die Zeit gestoppt, nachdem der dritte Fahrer bzw. die dritte Fahrerin die Ziellinie überquert hat.

Schnelle Zeiten auf sibirischem Holz

Und: Es war schon bei den ersten Rennen auf der Olympia-Bahn im Izu Velodrome deutlich geworden: Die Bahn aus sibirischer Fichte - geplant und konstruiert vom deutschen Architekten Ralph Schürmann - bringt schnelle Zeiten hervor.

So auch im Finale: Brauße brachte als Anfahrerin den Vierer gut in Schwung, aber Großbritannien lag erst einmal knapp vorn. Schon auf der zweiten Runde gingen die Deutschen in Führung, bald waren es schon acht Zehntelsekunden, die Deutschland vorn lag. Das Team hielt das enorme Tempo und brachte den größer werdenden Vorsprung schließlich ganz souverän ins Ziel. Jubelnd überquerten die deutschen Frauen über die Linie - es war der Olympiasieg!

Ergebnisse Radsport Bahn, Mannschaftsverfolgung (4000 m), Frauen, Finale 1. GER Franziska Brauße / Lisa Brennauer / Lisa Klein / Mieke Kröger 2. GBR Katie Archibald / Laura Kenny / Elinor Barker / Josie Knight Alle Platzierungen

Weltrekord schon in der ersten Runde

Schon in der ersten Runde hatten die deutschen Frauen ihre starke Form vom Vortag bestätigt und das Rennen gegen Italien mit fast vier Sekunden Vorsprung gewonnen. Die Deutschen verbesserten den wenige Minuten zuvor erst von Großbritannien aufgestellten Weltrekord dabei noch einmal deutlich (4:06,159 Min.). Die Britinnen mussten dabei einen kuriosen Sturz hinter der Ziellinie verkraften.

"Lassen uns den Rekord nicht einfach wegnehmen"

"Wir dachten uns, wir lassen uns nicht so einfach den Rekord von den Britinnen wegnehmen", sagte Brauße nach dem Halbfinale. Tempo rausnehmen war trotz des deutlichen Vorsprungs nicht angesagt: "Es ist schwierig einzuschätzen. Wir haben uns vorgenommen, trotzdem die Pace zu fahren, um das Gefühl für das Finale zu bekommen." Zwei Läufe an einem Tag seien aber "schon hart". Für das deutsche Team ist es die erste olympische Medaille im Ausdauerbereich auf der Bahn seit dem dritten Platz von Judith Arndt in der 3000-Meter-Einerverfolgung 1996 in Atlanta.