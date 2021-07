Volleyball

Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch in der nächsten Runde von Tokio

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch steht nach einem 2:0 (21:17, 22:20)-Sieg am Montag (26.07.21) gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Megumi Murakami bei den Olympischen Spielen von Tokio in der nächsten Runde.

"Wir haben noch viel zu lernen", hatte Laura Ludwig nach der olympischen Auftaktniederlage gegen die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli gesagt. Und gemeinsam mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch ließ die Olympiasiegerin von 2016 in ihrem zweiten Match Taten folgen. Gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Megumi Murakami gewannen Ludwig/Kozuch am Ende souverän und zogen ins Achtelfinale ein.

Kozuch gewinnt Sicherheit - erster Satz mit 21:17 an die Deutschen

So nervös die beiden deutschen Beachvolleyballerinnen in ihr erstes Match gestartet waren, so verbessert begannen sie ihr zweites im Shiokaze Park von Tokio. Nach euphorischem Beginn der beiden Japanerinnen hatte vor allem Ludwig die Taktik ihrer Gegnerinnen rasch gelesen und ihr eigenes Spiel angepasst. Die zuvor sichtlich ein wenig verunsicherte Kozuch gewann ebenso an Sicherheit - entsprechend konnten die Angriffsbälle der Japanerinnen immer besser abgefangen und die eigenen Angriffe verbessert werden.

Über 3:4, 9:9, 16:12 und 19:16 holten sich die beiden Deutschen den ersten Satz nach einem finalen harten Schmetterball von Kozuch sicher mit 21:17.

Ludwig dreht auf - zweiter Satz gedreht

Im zweiten Satz mussten die beiden Deutschen erst einmal einem schnellen Rückstand hinterherlaufen. Vor allem Kozuch, die nach langer Hallen-Karriere ja erst seit vier Jahren im Beachvolleyball aktiv ist, hatte immer wieder Probleme mit falschen Entscheidungen und produzierte zu viele eher leichte Fehler.

Erst beim Stand von 14:14 gelang erstmals der Ausgleich, fortan war das deutsche Duo auf Kurs. Was vor allem der kämpferisch enorm zulegenden Ludwig zu verdanken war. Die 35-Jährige rettete enorm viele Bälle, stellte exakt und griff selbst auch erfolgreich an. So gewannen die beiden Deutschen am Ende noch knapp mit 22:20 und machten damit das Match zu.

Nach Sieg in der nächsten Runde

Damit steht bereits fest, dass das deutsche Duo den Einzug in die nächste Runde gesichert hat. Weil Marketa Slukova und Barbora Hermannova aus Tschechien nach einer Corona-Infektion nicht antreten können, hatte das Duo schon vor dem ersten gespielten Ballwechsel einen Sieg auf dem Konto. Was bereits einen der ersten beiden Gruppenplätze und damit das Weiterkommen sichert.