Nachrichten

Deutsches Team offiziell in Richtung Tokio verabschiedet

Mit dem Abflug von 84 Sportlerinnen und Sportlern aus dem deutschen Olympia-Team hat am Sonntag (18.07.2021) das Abenteuer Tokio für die Mannschaft des DOSB offiziell begonnen. Insgesamt werden mehr als 430 deutsche Olympioniken bei den Sommerspielen in Japan an den Start gehen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie steht die Gesundheit der Athleten besonders im Fokus.

Mit gemischten Gefühlen hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sein Team für die mit einem Jahr Verspätung stattfindenden Wettkämpfe in Tokio am Frankfurter Flughafen verabschiedet. "Unser aller Auftrag ist es, unsere Athleten bestmöglich dorthin zu bringen und - toi toi toi - spätestens am 9. August alle aus dem Team D gesund wieder hierher zurück. Das zählt so viel wie die eine oder andere Medaille mehr", sagte Delegationsleiter und DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Sonntag kurz vor dem Start des Lufthansa-Fluges LH716. Natürlich fliege "für uns alle in gewisser Weise eine Form von Sorge und Angst mit". Statt Vorfreude sei im Moment Konzentration gefragt, um "auf den letzten Metern keine Fehler mehr zu machen".

Anspannung und gute Stimmung bei den Athletinnen und Athleten

In die Maschine stieg unter anderen die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 in Rio, Laura Ludwig. "Jetzt, wo es wirklich stattfindet, ist das Kribbeln da, die Freude ist da", sagte die 35 Jahre alte Ludwig, die 2008 in Peking zum ersten Mal bei Olympia dabei war und ihre vierten Sommerspiele erlebt. Es werde "natürlich anders", aber wenn die Sportlerfamilie aus aller Welt zusammenkomme, sei es immer "etwas Besonderes", so die Beachvolleyballerin.

Auch Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov, Wasserspringer Patrick Hausding, die Straßenradprofis und Skeetschützen sowie das deutsche Basketball-Team machten sich auf den Weg. Basketball-Kapitän Robin Benzing fiebert nach der späten Qualifikation den Spielen entgegen - und will sich die Vorfreude trotz schwieriger Rahmenbedingungen nicht nehmen lassen. "Das ist eine verrückte Geschichte. Wir sind so happy, dass wir hier sind. Die Stimmung ist gut bei uns Basketballern, wir sind die ganze Zeit nur am Lachen. Das ist ein atemberaubendes Team. Ich bin einfach überglücklich", meinte er strahlend vor dem Abflug um 18 Uhr.

Schweigeminute für die Opfer der Hochwasserkatastrophe

Eine ganze Reihe der insgesamt 430 deutschen Olympioniken wie die Turner sind schon in Japan. Etwa 80 Mitglieder der DOSB-Delegation, die bereits im olympischen Dorf wohnen, gedachten am Sonntag mit einer gemeinsamen Schweigeminute der Opfer der Hochwasserkatastrophe in der Heimat.

Bereits am Freitag hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 100.000 Euro Soforthilfe für geschädigte Vereine zur Verfügung gestellt. "Das Hochwasser trifft auch in erheblichem Maße die Sportvereine in den betroffenen Gebieten", sagte DOSB-Präsident Hörmann. Mittels eines Spendenaufrufs an die Mitgliedsorganisationen des DOSB und Dritte soll der Betrag aufgestockt werden.

Aufenthalt in Tokio wird so kurz wie möglich sein

Am Wochenende kam durch das Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle im olympischen Dorf Unruhe auf. Viele Leichtathleten aus dem DOSB-Aufgebot starten am Montag (19.07.2021) oder später in Richtung Tokio. Angesichts der Corona-Pandemie und Restriktionen vor Ort beschränken die Sportler ihren Aufenthalt in Tokio auf ein Mindestmaß. Die Eröffnungsfeier im eigentlich 60.000 Zuschauer fassenden Olympiastadion findet am Freitag (23.07.2021) vor weitgehend leeren Rängen statt. Nur Offizielle und Journalisten dürfen neben den Sportlerinnen und Sportlern ins Stadion.