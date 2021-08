03:59 min | 01.08.2021 | Das Erste Leichtathletik: Lamont Marcell Jacobs siegt im 100-m-Finale

Leichtathletik

Italiener Jacobs sprintet zu Olympia-Gold über 100 m

Der Italiener Lamont Marcell Jacobs ist 100-m-Olympiasieger und damit Nachfolger von Usain Bolt. Er stellte am Sonntag (01.08.2021) in 9,80 Sekunden einen Europarekord auf.

Silber ging an den US-Amerikaner Fred Kerley (9,84). Dritter wurde Andre de Grasse aus Kanada (9,89). Beide liefen im Finale persönliche Bestzeit. Nur Minuten zuvor hatte der Italiener Gianmarco Tamberi Gold im Hochsprung gewonnen. Die beiden Athleten fielen sich nach dem Zieleinlauf von Jacobs in die Arme. Der in Texas geborene Sprinter mit einer italienischen Mutter ist der erste europäische 100-m-Olympiasieger seit dem Briten Linford Christie, der 1992 in Barcelona triumphiert hatte.

Jacobs: "Kann es kaum erwarten, die Hymne zu hören"

"Ein Kindheitstraum wird wahr. Ich bin so hart gerannt, wie ich konnte", sagte der aufgelöste Jacobs schon vor der Siegerehrung am Montag: "Ich kann es kaum erwarten, morgen die Hymne zu hören." Eigentlich hatte der Sprinter wie sein Vater Basketballer werden wollen. Doch er entschied sich für eine Karriere als Leichtathlet.

Topfavorit Bromell scheitert im Halbfinale

Jacobs war bereits im Halbfinale in 9,84 Sekunden Europarekord gelaufen. Schneller waren dort aber der Chinese Su Bingtian und Ronnie Baker aus den USA (beide 9,83). Sie konnte ihre Leistung im Finale aber nicht wiederholen. Topfavorit Trayvon Bromell (USA) hatte sich überraschend nicht für das Finale der besten Acht qualifiziert. Er war als Weltjahresbester nach Tokio gereist, verpasste im Halbfinale den Endlauf aber um eine Tausendstelsekunde.