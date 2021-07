Kanu

Olympia-Kanuslalom: Funk stark in der Quali - Tasiadis nur Sechster

Ricarda Funk hat ihre Olympia-Medaillenambitionen in der Kajak-Einer-Qualifikation von Tokio eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nicht ganz optimal verlief die Qualifikation für Sideris Tasiadis im Canadier-Einer.

Slalomkanutin Ricarda Funk geht als große deutsche Medaillen-Favoritin in die Kajak-Einer-Entscheidungen am Montag (26.07.2021). Die 29-jährige Rheinland-Pfälzerin wurde in der Halbfinal-Qualifikation am Sonntag (25.07.2021) starke Zweite.

Nur Superstar Fox knackt 100-Sekunden-Marke

Im zweiten Lauf des Tages im Kasai Canoe Slalom Centre in Tokio fuhr sie in 101,56 Sekunden die zweitbeste Zeit des Tages. Im ersten Lauf blieb sie mit 99,90 Sekunden sogar unter der 100-Sekunden-Marke, leistete sich am Tor 14 aber eine Zwei-Sekunden-Strafe. So knackte nur eine die magische Zeitgrenze: Salom-Superstar Jessica Fox aus Australien absolvierte den Kurs in 98,46 Sekunden. Die zweifache Olympiamediallengewinnerin ist damit auch große Gold-Favoritin, wenn es am Dienstag (27.07.2021) erst in die Halbfinals und dann in den Finals um Edelmetall geht.

Canadier-Einer: Tasiadis zwischenzeitlich Sechster

Noch Luft nach oben: Sideris Tasiadis.

Im Canadier-Einer hat sich Sideris Tasiadis mit der sechstbesten Zeit für das Halbfinale am Montag (26.07.2021) qualifiziert. Der Olympiazweite von London 2012 konnte sich im Vorlauf am Sonntag (25.07.2021) nach einem durchwachsenen ersten Lauf mit der drittbesten Zeit des zweiten Durchgangs (101,23 Sekunden) noch verbessern.

Zwei Slowaken führen nach Qualifikation

Beste der Qualifikation waren die Slowaken Matej Benus (96,89 Sekunden) und Benjamin Savsek (98,82 Sekunden). Aus dem Halbfinale der Top 15 qualifizieren sich die besten zehn für das Finale, das ebenfalls am Montag ausgetragen wird.