Olympia-Qualifikation: Es wird eng im Tokio-Kalender

Immer mehr Qualifikationswettbewerbe für Olympia werden abgesagt oder verschoben. Sollten die Spiele wie geplant am 24. Juli beginnen, müssten viele Verbände neue Nominierungskriterien aufstellen. Eine Übersicht:

Ringen

Die zwei Olympia-Qualifikationsturniere für Tokio sind wegen der Sorgen um die Lungenkrankheit Covid-19 verschoben worden. Mitte März hätte in Budapest ein europäisches Ausscheidungsevent stattfinden sollen, Ende April stand das letzte Quali-Turnier in Sofia auf dem Programm. Die beiden Wettkämpfe werden neu angesetzt, wie der Weltverband UWW am Mittwochabend (11.3.2020) bekanntgab. Bei den Turnieren wollen sich auch die deutschen Sportler, die noch kein Ticket für Olympia haben, qualifizieren. Bislang sind Frank Stäbler, Denis Kudla, Eduard Popp, Aline Rotter-Focken und Anna Schell sicher bei den Sommerspielen von Tokio dabei.

Segeln

Die für 13. bis 19. April geplante Weltcup-Regatta im italienischen Revier von Genua wurde abgesagt. Bei der Serie für alle zehn olympischen Segeldisziplinen sollte es für Teams aus Europa, Afrika und Asien um die letzten olympischen Nationenstartplätze für die Wettfahrten von Tokio gehen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat dem Weltseglerverband bereits eine Verlängerung des Qualifikationszeitraums bis zum 30. Juni gewährt. Für die entfallene Regatta sollen nun alternative Qualifikationsregatten gefunden werden. Relevant ist das aus deutscher Sicht für die 470er-Männer und die Finnsegler, die den Nationenstartplatz für Olympia 2020 bislang nicht sichern konnten.

Judo

Das Exekutivkomitee des Judo-Weltverbands (IJF) hat alle olympischen Qualifikationsveranstaltungen bis zum 30. April abgesagt. Somit werden der Grand Slam im russischen Jekaterinburg ebenso ausgesetzt wie die beiden Grand Prix im georgischen Tiflis und Antalya (Türkei). Inwiefern sich diese Entscheidung auf die Nominierungskriterien für Tokio auswirken wird, ist noch unklar.

Rudern

Der Weltverband Fisa sagte die Weltcups in den italienischen Städten Sabaudia (10. bis 12. April) und Varese (1. bis 3. Mai) ab. Dazu fallen auch die europäischen Qualifikations-Regatten in Varese für die Olympischen und Paralympischen Spiele aus. Die finale Paralympics-Qualifikation in Gavirate ist ebenfalls betroffen. Einen echten Härtetest vor Tokio wird es nach jetzigem Stand nur beim Weltcup-Finale Mitte Juni auf dem Rotsee in Luzern geben. Dort soll wenige Tage zuvor auch die olympische Nach-Qualifikation für alle Boote stattfinden, die sich bei der letztjährigen WM noch kein Ticket für Tokio sichern konnten.

Leichtathletik

Die Coronavirus-Pandemie wirbelt auch die Olympia-Pläne der deutschen Marathon-Asse Arne Gabius und Philipp Pflieger durcheinander. Der deutsche Rekordhalter Gabius hatte seinen Angriff auf die geforderte Norm (2:11:30 bzw. Stunden) in Wien geplant, Pflieger wollte es über Hamburg zu den Spielen nach Tokio schaffen - beide für den 19. April geplanten Rennen wurden wegen der Coronavirus-Ausbreitung abgesagt. Er habe noch keinen Plan B, schrieb Pflieger bei Twitter.

Turnen

Der Weltcup in Stuttgart kann nicht stattfinden. Die für 20. bis 22. März geplante Veranstaltung war als eine von vier Stationen der Weltcup-Serie im Mehrkampf geplant gewesen, bei der noch sechs Tickets für die Olympischen Spiele erturnt werden können. Eine Verschiebung war aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Welche Auswirkungen die Absage auf die weitere Olympia-Qualifikation habe, sei noch nicht absehbar, hieß es.

Klettern

Die vom 20. bis 27. März geplante Europameisterschaft der Sportkletterer in Moskau steht vor einer Verschiebung. Das gab der Weltverband IFSC bekannt. Die Sicherheit der Teilnehmer sei am allerwichtigsten. Bei den kontinentalen Titelkämpfen werden die letzten beiden europäischen Startplätze für die Olympischen Spiele in Tokio vergeben. Unter Berücksichtigung des Wettkampfkalenders laufe es aktuell auf eine Verschiebung der EM bis in den Juni hinaus, hieß es.

Fechten

Der Weltcup der Säbelfechter im italienischen Padua (6./7. März) wurde abgesagt und zunächst nach Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg verlegt. Auf Drängen der nationalen Behörde wurden die Wettkämpfe jedoch auch dort gestrichen. Damit soll Budapest (20./21. März) die letzte Veranstaltung sein, die bei den Säbelfechtern für die Olympia-Qualifikation zählt.