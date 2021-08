Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 5. August 2021

Was wird am Donnerstag, den 5. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 23.30 Uhr (4.8.) - Freiwasserschwimmen 10 km (M)

Im Odaiba Marine Park geht es um Medaillen - mit guten Chancen für die deutschen Starter.

Ab 02.00 Uhr - Leichtathletik mit Mehrkämpfen und Kugelstoßen (M)

Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer starten in den zweiten Wettkampftag. Ab 04.00 Uhr messen sich die besten Kugelstoßer. Besonders im Fokus: Rio-Sieger Ryan Crouser (USA), der jüngst mit 23,37 m einen Weltrekord aufstellte.

Ab 02.00 Uhr - Beachvolleyball: Halbfinals

In der Frauen- und Männerkonkurrenz geht es um den Einzug in das Endspiel.

Ab 03.30 Uhr - Hockey: Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale trifft Deutschland auf Rekord-Olympiasieger Indien. Holt die DHB-Auswahl wie in Rio de Janeiro 2016 die Bronzemedaille?

Ab 04.27 Uhr - Kanu: 4 Entscheidungen

Jeweils zweimal Gold werden bei Männern und Frauen vergeben. Im Kajak-Zweier sind Jakob Schopf/Max Hoff heiße Goldkandidaten.

Ab 06.15 Uhr - Basketball: Halbfinale (M)

Die besten vier Teams des Turniers ermitteln die beiden Final-Teilnehmer.

Ab 10.00 Uhr - Handball: Halbfinale (M)

Auch bei den Handballern steht das Semifinale auf dem Programm.

Ab 10.45 Uhr - Bahn-Radsport mit Keirin (F) und Omnium (M)

Harte Bandagen sind gefragt im Kampfsprint bei den Frauen, Vielseitigkeit im Omnium bei den Männern.

Ab 12.00 Uhr - Hockey: Finale (M)

2016 in Rio holte Argentinien Gold. Wer siegt in Tokio?

Ab 12.00 Uhr - Leichtathletik mit Mehrkämpfen und 400 m (M)

Im Siebenkampf und Zehnkampf fällt die Entscheidung ebenso wie bei den Viertelmeilern.

Ab 14.10 Uhr - Sportklettern: Finale (M)

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte werden im Sportklettern Medaillen vergeben.