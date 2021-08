Schwimmen

Wasserspringen: Punzel vom 3-Meter-Brett Olympia-Siebte

Drei-Meter-Europameisterin Tina Punzel ist bei Olympia in Tokio an den Medaillen vorbeigesprungen. Diese teilten am Sonntag (01.08.2021) Chinesinnen und eine US-Amerikanerin unter sich auf.

Die Dresdner Wasserspringerin Tina Punzel ist im Einzel vom Drei-Meter-Brett zur angepeilten Top-10-Platzierung gesprungen. Die 26-Jährige wurde an ihrem Geburtstag mit 302,95 Punkten Punkten Siebte. Gold, Silber und Bronze gingen an die beiden Chinesinnen Tingmao Shi (383,50 Punkte) und Han Wang (348,75 Punkte) sowie Krysta Palmer aus den USA (343,75 Punkte).

Höchste Punktzahl im letzten Sprung

Fünf Tage nach Olympiabronze im Synchronspringen vom Zehn-Meter-Brett startete Punzel mit einem zweieinhalbfachen Rückwärtssalto und Rang fünf in den Wettkampf der Kunstspringerinnen. Mit einem nicht optimal eingetauchten dreienhalbfachen Vorwärtssalto fiel die Sächsin auf Rang zehn zurück, konnte sich dann aber noch drei Plätze nach vorn kämpfen. Mit ihrem Abschlusssprung, dem zweieinhalbfachen Delfinsalto gehechtet, erzielte die 13-fache EM-Medaillengewinnerin in 67,50 Punkten ihre höchste Punktzahl im Finale. Mit diesem Sprung verbesserte sie sich auch vom zuvor achten Platz noch auf Rang sieben. In der Qualifikation war Punzel als Siebte noch beste Europäerin im Klassement. Das Finale beendete die Niederländerin Inge Jansen auf Platz fünf (311,05 Punkte) als beste Europäerin.