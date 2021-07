Nachrichten

Zahl der neuen Corona-Fälle bei Olympia weiter hoch

Die Corona-Zahlen bei den Olympischen Spielen in Tokio befinden sich weiter auf einem hohen Niveau. Am Samstag (31.07.2021) wurden 21 positive Fälle im Umfeld der Spiele registriert, nachdem am Tag zuvor mit 27 Neuinfektionen ein Tages-Höchstwert erreicht worden war.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg insgesamt auf 241. Athleten seien diesmal nicht unter den Positivfällen, teilte das IOC mit. Bislang hatten sich in Tokio 27 Sportlerinnen und Sportler mit dem Coronavirus infiziert. Die Namen der Sportler werden von den Organisatoren nicht veröffentlicht. Doch viele wurden von den nationalen Verbänden benannt.

Geschke darf Quarantäne vorzeitig verlassen - Rückreise am Sonntag

Im deutschen Team hat es mit Simon Geschke bisher einen positiven Corona-Test gegeben. Der Radsportler musste umgehend in Quarantäne, darf nach zwei negativen Corona-Tests allerdings Tokio vorzeitig verlassen und soll am Sonntag (01.08.2021) die verspätete Heimreise nach Deutschland antreten. Einen weiteren prominenten Fall gab es mit dem positiv getesteten Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks aus den USA.