Kanu

Kanu: Drei deutsche Boote fahren direkt ins Olympia-Halbfinale

Die deutschen Kajak-Boote mit dem Zweier Max Hoff und Jacob Schopf sowie die Einer mit Jule Hake und Sabrina Hering-Pradler sind auf dem Sea Forest Waterway von Tokio direkt ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen gepaddelt.

Der Mitfavorit im Kajak-Zweier über 1.000 Meter zeigte am Mittwoch (04.08.2021) auf dem Sea Forest Waterway mit Platz zwei im Vorlauf eine gute Vorstellung. Im Endspurt fuhr das Duo Hoff/Schopf souverän an den Slowaken vorbei, allerdings ließen sich die siegreichen Australier nicht mehr abfangen. Schopf hatte am Dienstag (03.08.2021) mit Platz vier im Einer-Finale die Medaille knapp verpasst.

Ergebnisse Kanurennsport, 1000 m Kajak Zweier, Männer, 1. Vorlauf 1. Q AUS Jean van der Westhuyzen / Thomas Green 2. Q GER Max Hoff / Jacob Schopf 3. SVK Samuel Balaz / Adam Botek 4. NZL Max Brown / Kurtis Imrie 5. BLR Mikita Borykau / Aleg Jurenia Alle Platzierungen

Kajak-Einer: Hake und Hering-Pradler souverän weiter

Im Kajak-Einer der Frauen über 500 Meter zog Sabrina Hering-Pradler aus Hannover als Zweite ihres Vorlaufes hinter Topfavoritin Lisa Carrington aus Neuseeland direkt ins Halbfinale ein. Auch Jule Hake aus Lünen schaffte als Vorlauf-Dritte direkt den Einzug in die Vorschlussrunde.

Ergebnisse Kanurennsport, 500 m Kajak Einer, Frauen, 1. Vorlauf 1. Q BEL Hermien Peters 2. Q POR Teresa Portela 3. Q GER Jule Hake 4. ESP Isabel Contreras 5. SRB Milica Novakovic Alle Platzierungen Kanurennsport, 500 m Kajak Einer, Frauen, 6. Vorlauf 1. Q NZL Lisa Carrington 2. Q GER Sabrina Hering-Pradler 3. Q AUT Viktoria Schwarz 4. ROC Kira Stepanowa 5. POR Joana Vasconcelos Alle Platzierungen

Canadier-Einer: Jahn und Koch verpassen direkten Halbfinaleinzug

Die Canadier-Spezialistinnen Lisa Jahn aus Berlin und Sophie Koch aus Karlsruhe haben den direkten Einzug ins Halbfinale dagegen verpasst. Die Debütantinnen kamen bei der Olympia-Premiere ihrer Disziplin in ihren Vorläufen auf den Rängen vier und fünf ins Ziel und müssen nun im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale über die 200-Meter-Distanz kämpfen.