121:06 min | 30.07.2021 | Das Erste Leichtathletik: Die Wettbewerbe vom 30.7., späte Session Start für die Leichtathletik bei Olympia in Tokio: Die gesamte zweite Session im Olympiastadion.

Leichtathletik

Leichtathletik: Ex-Weltmeisterin Schwanitz verpasst Kugelstoß-Olympia-Finale

Am ersten Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio hat am Freitag (30.07.2021) Selemon Barega aus Äthiopien Gold über 10.000 Meter gewonnen. In den Vorläufen und Qualifikationen in der späten Session des Tages gab es aus deutscher Sicht Licht und Schatten.

Kugelstoßen: Gambetta im Finale - Schwanitz ausgeschieden

Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz verpasste in der Qualifikation mit ihrem weitesten Versuch auf 18,08 m den Einzug ins Finale der zwölf Besten am Sonntag (01.08.2021/ab 3.35 Uhr MESZ im Livecenter auf sportschau.de). Die 36-Jährige blieb damit auch bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme ohne Medaille. Sara Gambetta (Halle/Saale) schaffte es mit einem Stoß auf 18,57 m ins Finale, Katharina Maisch (17,89 m/LV Erzgebirge) schied wie Schwanitz aus.

Ergebnisse Leichtathletik, Kugelstoßen, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. Q USA Raven Saunders 2. Q SWE Fanny Roos 3. Q BLR Aliona Dubizkaja 4. Q CHN Yang Gao 5. q TRI Portious Warren 8. GER Christina Schwanitz 9. GER Katharina Maisch Alle Platzierungen Leichtathletik, Kugelstoßen, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. Q CHN Lijiao Gong 2. Q CHN Jiayuan Song 3. Q NZL Valerie Adams 4. Q POR Auriole Dongmo 5. q GER Sara Gambetta Alle Platzierungen

Dreisprung: Eckhardt-Noack verpasst Medaillen-Entscheidung ganz knapp

Neele Eckhardt-Noack (Göttingen) verfehlte das Dreisprung-Finale sehr knapp. Die deutsche Meisterin landete mit 14,20 m in der Qualifikation auf Rang 14. Eine Weite von 14,22 m hätte der Hallen-EM-Dritten zum Weiterkommen gereicht. Auch die frühere Hallen-Vizeweltmeisterin Kristin Gierisch aus Leverkusen sprang mit 13,02 m nicht weit genug. Ihr Kommentar zum Aus: "So ist es im Sport, nichts läuft linear. Es geht nach oben, nach unten, heute war leider so ein Untentag."

Ergebnisse Leichtathletik, Dreisprung, Frauen, Finale USA Keturah Orji JAM Shanieka Ricketts JAM Kimberly Williams CUB Liadagmis Povea FIN Kristiina Mäkelä Alle Platzierungen

4x400: Mixed-Staffel erfolgreich bei Olympia-Premiere

Zum ersten Mal gibt es bei Olympischen Spielen im Leichtathletik-Programm eine Mixed-Stafel über 4x400 m. Nach einer Disqualifikation im Vorlauf ist Weltmeister und Topfavorit USA ausgeschieden, das deutsche Quartett rannte dagegen ins Finale am Samstag 31.07.2021/14.35 Uhr MESZ im Livecenter auf sportschau.de). Marvin Schlegel (Chemnitz), Corinna Schwab (Chemnitz), Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß (Oldenburg) und Manuel Sanders (Dortmund) qualifizierten sich mit deutscher Bestleistung von 3:12,94 Minuten.

Ergebnisse Leichtathletik, 4 x 400 m, Mixed, 1. Vorlauf 1. Q BEL Alexander Doom / Imke Vervaet / Camille Laus / Jonathan Borlée 2. Q IRL Cillin Greene / Phil Healy / Sophie Becker / Christopher O'Donnell 3. Q GER Marvin Schlegel / Corinna Schwab / Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß / Manuel Sanders 4. q ESP Samuel Garcia / Laura Bueno Fernandez / Aauri Lorena Bokesa / Bernat Erta 5. NGR Ifeanyi Emmanuel Ojeli / Imaobong Nse Uko / Samson Oghenewegba Nathaniel / Patience Okon George Alle Platzierungen Leichtathletik, 4 x 400 m, Mixed, 2. Vorlauf 1. Q POL Dariusz Kowaluk / Iga Baumgart-Witan / Malgorzata Holub-Kowalik / Kajetan Duszynski 2. Q NED Jochem Dobber / Lieke Klaver / Lisanne De Witte / Ramsey Angela 3. Q JAM Sean Bailey / Junelle Bromfield / Stacey-Ann Williams / Karayme Bartley 4. q GBR Cameron Chalmers / Zoey Clark / Emily Diamond / Lee Thompson 5. ITA Edoardo Scotti / Alice Mangione / Rebecca Borga / Vladimir Aceti Alle Platzierungen

10.000 m: Barega spurtet zum Olympia-Gold für Äthiopien

Der Äthiopier Selemon Barega ist der erste Leichtathletik-Olympiasieger in Tokio.

Selemon Barega ist der erste Leichtathletik-Olympiasieger von Tokio. Der 21 Jahre alte Äthiopier spurtete über 10.000 m Weltmeister, Weltrekordler und Topfavorit Joshua Cheptegei aus Uganda davon und gewann nach 27:43,22 Minuten Gold. Cheptegei musste sich nach 27:43,63 Minuten mit Silber begnügen, Bronze ging an dessen Landsmann Jacob Kiplimo (27:43,88 Min.).

2012 und 2016 hatte Mo Farah das längste Stadion-Rennen gewonnen, für Tokio hatte sich der britische Topstar aber nicht qualifiziert. Mit Kenenisa Bekele gewann zuletzt 2008 ein Äthiopier Olympia-Gold über die 25 Runden.

Ergebnisse Leichtathletik, 10000 m, Männer, Rennen Gold ETH Selemon Barega Silber UGA Joshua Kiprui Cheptegei Bronze UGA Jacob Kiplimo 4. ETH Berihu Aregawi 5. USA Grant Fisher Alle Platzierungen

04:39 min | 30.07.2021 | Das Erste Leichtathletik: Barega triumphiert über 10.000 Meter Mit einem starken Finish holt der Äthiopier bei den Olympischen Spielen in Tokio die erste Goldmedaille der Leichtathletik-Konkurrenz.

Die Morgen-Session im Überblick

In der Morgen-Session hatten die Diskuswerfer Daniel Jasinski und Clemens Prüfer mit ordentlichen Qualifikationswürfen das Finale der besten Zwölf am Samstag (31.07.2021, live bei Sportschau.de) erreicht. David Wrobel schied dagegen aus. Über 100 m sprinteten Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto ins Halbfinale. Dorthin ging es auch für die 400-m-Hürdenläufer Constantin Preis, Luke Campbell und Joshua Abuaku.

Über 800 Meter erreichte nur Katharina Trost die Vorschlussrunde, ihre Teamkameradin Christina Hering schied im Vorlauf aus. Hochspringer Mateusz Przybylko verabschiedete sich nach der Qualifikation. Im Vorlauf über 3.000 m Hindernis musste sich Karl Bebendorf klar geschlagen geben, auch für ihn sind die Olympischen Spiele bereits wieder beendet.