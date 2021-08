47:00 min | 24.07.2021 | Das Erste Malaika Mihambo: Mein langer Anlauf nach Tokio Die Weitspringerin Malaika Mihambo ist einer der größten und interessantesten Stars der deutschen Leichtathletik.

Leichtathletik

Leichtathletik: Mihambo mit Nerven aus Stahl zu Olympia-Gold

Bis zu ihrem letzten Versuch lag Weitspringerin Malaika Mihambo noch auf dem Bronzerang. Dann zahlte sich die innere Kraft und Nervenstärke der Weltmeisterin einmal mehr aus: 7,00 m und - Gold!

21 Jahre nach Heike Drechsler hat Deutschland damit wieder eine Weitsprung-Olympiasiegerin. Die Konkurrenz konnte nicht mehr kontern, Mihambo schnappte sich unter Tränen die deutsche Fahne und schrie ihre Freude heraus. Fünf Jahre zuvor war die Heidelbergerin in Rio Vierte geworden. Silber ging an Brittney Reese (USA) mit 6,97 m vor der weitengleichen Ese Brume aus Nigeria aufgrund des besseren zweiten Versuchs. Drechsler hatte 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Gold gewonnen.