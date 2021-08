Leichtathletik

Leichtathletik: Qualifikations-Aus für Dreispringer Heß in Tokio

Für Max Heß ist erneut in der Qualifikation Schluss, Robert Farken läuft mutig ins Halbfinale über 1.500 m: Die Leichtathletik-Nacht in der Zusammenfassung.

Dreisprung: Heß springt klar am Finale vorbei

Dreispringer Max Heß ist wie schon 2016 in Rio de Janeiro in der Qualifikation ausgeschieden. Der Hallen-EM-Dritte, der in dieser Saison schon 17,13 m gesprungen ist, setzte in seinem letzten Versuch alles auf eine Karte - und scheiterte: ungültig. 16,69 m reichten auch bei seiner zweiten Olympia-Teilnahme nicht für den Sprung ins Finale.

Die Medaillenentscheidung am Donnerstag (4 Uhr, live bei Sportschau.de) erreichte als Bester der Portugiese Pedro Pichardo. Der gebürtige Kubaner glänzte mit starken 17,71 m. Christian Taylor (USA), der 2012 und 2016 Gold geholt hatte, fehlt nach einem Achillessehnenriss.

Ergebnisse Leichtathletik, Dreisprung, Männer, Qualifikation, Gruppe B 1. Q POR Pedro Pablo Pichardo 2. Q TUR Necati Er 3. Q ALG Yasser Mohamed Triki 4. q USA Donald Scott 5. q ITA Emanuel Ihemeje 8. GER Max Heß Alle Platzierungen

Farken mutig ins Halbfinale über 1.500 m

Der deutsche Meister Robert Farken lief über 1.500 m ein couragiertes Rennen und zog ins Halbfinale ein. Der 23-Jährige, der am Ende im Schlussspurt sogar noch Körner sparte, belegte in seinem Vorlauf in 3:36,61 Minuten Platz fünf und erreichte damit auf direktem Weg die Vorschlussrunde am Donnerstag (13 Uhr).

Amos Bartelsmeyer von der LG Eintracht Frankfurt schied als Elfter seines Laufs in 3:38,36 Minuten aus. Schnellster war der Belgier Ismael Debjani (3:36,00) vor Kenias Weltmeister Timothy Cheruiyot (3:36,01).