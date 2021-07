01:26 min | 24.07.2021 | Das Erste Rudern: Krüger/Weber im Olympia-Halbfinale

Rudern

Rudern: Deutsche Doppelzweier im Olympia-Halbfinale

Im Rudern haben sich bei den Olympischen Spielen in Tokio beide deutschen Doppelzweier über ihren Hoffnungslauf für das Halbfinale qualifiziert.

Bei den Männern legten Stephan Krüger und Marc Weber einen souveränen Lauf hin und zogen am Samstag (24.07.21) mit einem Sieg vor den Booten aus Litauen und Irland in die Vorschlussrunde am Sonntag ein. Schon mit dem Start fand das deutsche Team schnell seinen Rhythmus und kontrollierte das Rennen auf der Regattastrecke "Sea Forest Waterway" von der Spitze.

Ursprünglich waren die Hoffnungsläufe für Montag angesetzt. Aufgrund einer Unwetterwarnung für Tokio wurden die Ruderwettbewerbe allerdings vorgezogen worden. So geht auch der Deutschland-Achter der Männer bereits am Samstag (5 Uhr im Livestream) in seinem Halbfinale auf die Strecke.

Ergebnisse Rudern, Doppelzweier, Männer, Hoffnungslauf 1. Q GER Stephan Krüger / Marc Weber 2. Q LTU Saulius Ritter / Aurimas Adomavicius 3. Q IRL Philip Doyle / Ronan Byrne 4. CZE Jakub Podrazil / Jan Cincibuch Alle Platzierungen

24.07.2021 Rudern: Thiele/Menzel im Doppelzweier-Halbfinale

Thiele/Menzel ebenfalls im Halbfinale

Im Doppelzweier der Frauen reichte dem deutschen Duo Annekathrin Thiele und Leonie Menzel im Hoffnungslauf Platz zwei hinter dem russischen Boot, um sich für die Vorschlussrunde zu qualifzieren. Über die 2.000-Meter-Distanz lag das deutsche Boot von Beginn an gut im Rennen.

Am Ende kamen Thiele/Menzel etwas mehr als eine Sekunde hinter den Russinnen Ekaterina Pitirimowa und Ekaterina Kurotschkina und knapp zwei Sekunden vor den ebenfalls für die nächste Runde qualifizierten Tschechinnen Kristyna Fleissnerova und Lenka Antosova ins Ziel.

Die 22 Jahre alte Menzel war am Freitag im Vorlauf bei großer Hitze dramatisch eingebrochen und nach der Fahrt auf den letzten Platz mit Kreislaufproblemen im Rollstuhl weggebracht worden.