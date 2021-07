02:10 min | 25.07.2021 | Das Erste So geht es Radsportler Geschke in der Corona-Quarantäne Wie lebt es sich in Tokio in der Corona-Quarantäne? Simon Geschke gewährt Einblicke in seinen derzeit tristen Alltag.

Radsport

Zweiter PCR-Test negativ: Olympia-Radprofi Geschke fliegt zurück

Aufatmen bei Simon Geschke: Der positiv auf das Coronavirus getestete Radprofi darf die Olympia-Stadt Tokio am Sonntag (01.08.2021) verlassen. Sein zweiter PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne ist negativ ausgefallen.

Dies teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit. Der 35-Jährige war am Freitag (23.07.2021) positiv auf das Virus getestet und damit für das Straßenrennen am Samstag (24.07.2021), das der Ecuadorianer Richard Carapaz gewann, gesperrt worden. Der Berliner wurde nach seinem positiven Test vom Teamhotel am Mount Fuji rund 100 Kilometer westlich von Tokio in ein Quarantänehotel in der Nähe des Olympischen Dorfes gebracht.

Ärger über Quarantäne

Nach den Pandemie-Vorschriften für die Olympischen Spiele hätte er bis zu zehn Tage dort bleiben müssen. Geschke, der nach eigener Aussage dank seiner Impfung keine Symptome zeigte, war verärgert über die Quarantäne-Situation: "Ich bin seit sechs Wochen unterwegs und möchte nach Hause. Unser Arzt hat gesagt, dass ich mit meinem Testergebnis in Europa reisen dürfte, bei der Tour hätte ich weiterfahren dürfen, weil man keine Ansteckungsgefahr sieht. Aber in Japan ist alles etwas anders", sagte der Radprofi der Sportschau.