Kanuslalom - Herzog fährt elegant zu Olympia-Bronze

Andrea Herzog hat am Donnerstag (29.07.2021) die Bronzemedaille im olympischen Kanuslalom-Canadier gewonnen. Es siegte mit Jessica Fox der Top-Star der Branche aus Australien vor der Britin Mallory Franklin.

Herzog ging das Finale kontrolliert an, wollte auf der 230 Meter langen Bahn mit ihren 24 Slalomtoren offenbar unbedingt Strafsekunden wegen Stangenberührungen vermeiden. Diese Kontrolle ging allerdings auf Kosten ihrer Geschwindigkeit und sie lag schon bald hinter der bis dahin führenden Britin Mallory Franklin zurück. Zwar steigerte sich die deutsche Sportsoldatin aus Leipzig im zweiten Rennabschnitt, hatte dann aber doch noch eine Torberührung und landete am Ende über zwei Sekunden hinter Franklin.

Dritte Medaille für deutsche Slalom-Kanuten

Für das deutsche Kanuslalom-Team ist es nach Gold durch Ricarda Funk und Bronze durch Sideris Tasiadis bereits die dritte Medaille bei den Sommerspielen in Tokio. Dies gelang zuletzt bei Olympia 1996 in Atlanta.

Das Maß der Dinge war anschließend allerdings der Lauf von Jessica Fox aus Australien. Die siebenfache Weltmeisterin, die auch im Kajak Weltspitze ist, beherrschte mit ihrer Leichtigkeit im wilden Wasser die Konkurrenz vom Start weg. Wie an der Schnur gezogen navigierte sie ihr schmales Boot durch die all die schwierigen Wellen, Walzungen und Verwirbelungen. Am Ende lag sie fast vier Sekunden vor Franklin.

Ergebnisse Kanuslalom, Slalom Canadier Einer, Frauen, Finale Gold AUS Jessica Fox Silber GBR Mallory Franklin Bronze GER Andrea Herzog 4. FRA Marjorie Delassus 5. AUT Nadine Weratschnig Alle Platzierungen

Guter Trend im Halbfinale

Am frühen Morgen hatte Herzog schon größten Grund zur Hoffnung gegeben. Nachdem sie sich im ersten Vorlauf noch einige leichtere Fehler erlaubt hatte, setzte sie im Halbfinale ihren Trend aus dem zweiten Vorlauf fort und wurde Im Kasai Canoe Slalom Centre immer sicherer. Vielleicht auch motiviert von der bisherigen starken Teamleistung und den Auftaktmedaillen von Sideris Tasiadis (Bronze) und Ricarda Funk (Gold) fuhr die Jüngste im deutschen Kanuslalom-Team im Halbfinale ruhig und besonnen. Und sie erreichte trotz einer Torstangenberührung und einer daraus folgenden Zwei-Sekunden-Strafe als Vierte souverän den Finallauf.

"Karten werden neu gemischt"

Beim letzten Weltcup vor Olympia hatte sich die 21-Jährige Mitte Juni in Markkleeberg den ersten Platz gesichert. "Da habe ich Selbstvertrauen getankt - aber hoffentlich nicht zu viel Selbstvertrauen", sagte sie vor ihrem ersten Vorlauf in Tokio. Zuviel Bedeutung wollte die zurückhaltende Weltmeisterin von 2019 ihren vergangenen Erfolgen sowieso nicht geben: "Es ist eine komplett andere Strecke in Tokio, die Karten werden wieder neu gemischt."