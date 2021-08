02:59 min | 05.08.2021 | Das Erste Deutsche Sprinterinnen stehen im Staffel-Finale

Leichtathletik: Sprinterinnen und Hochspringerin Jungfleisch stark

Die deutschen Sprinterinnen haben am Donnerstag (05.08.2021) souverän das Finale über 4x100 m erreicht. Auch die Männer-Staffel ist weiter. Marie-Laurence Jungfleisch überzeugte in der Hochsprung-Qualifikation. In drei Disziplinen fallen Entscheidungen. Die Leichtathletik-Nacht bei Olympia in der Zusammenfassung.

4x100 m, Frauen: DLV-Quartett unterstreicht Medaillenambitionen

Deutschlands Sprinterinnen dürfen leise auf die erste Medaille für eine deutsche Staffel seit 33 Jahren hoffen. Das DLV-Quartett gewann seinen Vorlauf bei brüllender Hitze am Vormittag in 42,00 Sekunden und verbuchte damit die insgesamt drittbeste Zeit. Vorlauf-Schnellste waren die Britinnen (41,55) vor den USA (41,90).

"Wir wollen eine Medaille. Dafür geben wir tausend Prozent." Tatjana Pinto

Rebekka Haase, die auf einen Einzelstart über 200 m verzichtete und sich ganz auf die Staffel konzentriert, war gut aus den Blöcken gekommen, auch Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto überzeugten. Schlussläuferin Gina Lückenkemper zog dann im Schlusspurt noch an den starken Schweizerinnen (42,05) vorbei. "Wir haben jetzt die Chance auf eine Medaille. Eine für alle, alle für eine", sagte Lückenkemper.

Im Endlauf am Freitag (05.08.2021, 15.30 Uhr, live im Ersten und bei Sportschau.de) wird aber vor allem auch mit den Jamaikanerinnen (42,15) zu rechnen sein, die Doppel-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah und die 100-m-Zweite Shelly-Ann Fraser-Pryce noch schonten. Die bislang letzte deutsche Medaille hatte die Staffel der DDR mit Silber 1988 in Seoul gewonnen.

4x100 m, Männer: Deutsche Staffel weiter, Favorit USA nicht

Auch die deutsche Männer-Staffel erreichte das Finale am Freitag (15.50 Uhr) und feierte damit einen großen Erfolg. Julian Reus, Joshua Hartmann, Deniz Almas und Lucas Ansah-Preprah kamen im zweiten Vorlauf in der Saisonbestleistung von 38,06 Sekunden auf Platz vier und als eine von zwei zeitbesten Mannschaften weiter.

Die beste Vorlaufzeit gelang Jamaika (37,82). Italien erzielte mit 100-m-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs an Position zwei einen Landesrekord (37,95). Top-Favorit USA ist nach einem abermals völlig verpatzten Wechsel raus.

Hochsprung: Jungfleisch im Finale, Onnen scheitert

In der Hochsprung-Qualifkation machte die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch einen hervorragenden Eindruck. Die Stuttgarterin meisterte die geforderten 1,95 m im zweiten Versuch, stellte damit eine Saisonbestleistung auf und ist am Samstag (07.08.2021, 12.35 Uhr) im Finale dabei. Imke Onnen wird hingegen fehlen, wenn es um die Medaillen geht. Die deutsche Meisterin scheiterte dreimal an der Höhe von 1,90 m.

Mehrkampf: Warner auf Goldkurs - Schäfer fällt zurück

Tag zwei für die Mehrkämpfer im Glutofen Olympiastadion: Goldfavorit Damian Warner aus Kanada knackt im Zehnkampf weiter Bestmarken und steuert auf Siegkurs. Kai Kazmirek liefert einen guten Wettkampf, ist aber ohne Medaillenchance. Ebenso wie Carolin Schäfer im Siebenkampf. Die Olympia-Fünfte von Rio enttäuschte im Weitsprung und fiel auf den zwölften Rang zurück.

110 m Hürden: Jamaikaner Parchment siegt überraschend

Der Jamaikaner Hansle Parchment sicherte sich überraschend Gold im Hürdensprint. Der 31-Jährige setzte sich in 13,04 Sekunden vor Weltmeister Grant Holloway (USA/13,09) durch. Parchments Landsmann Ronald Levy holte in 13,10 Sekunden Bronze. Der EM-Vierte Georg Traber aus Tübingen war im Vorlauf ausgeschieden.