06:03 min | 07.08.2021 | Das Erste Bahnrad, Sprint: Emma Hinze fehlt die Kraft für Bronze Im kleinen Finale schlägt Lee Wai Sze aus Hongkong Hinze klar mit 2:0.

Radsport

Olympia-Bahnrad - Hinze wird in Tokio Sprint-Vierte

Knapp vorbei: Emma Hinze verlor im Sprint-Wettbewerb am Sonntag (08.08.2021) das "kleine" Finale um Bronze. Maximilian Levy erreichte im Keirin den sechsten Rang.

Im Halbfinale musste die 23-jährige Deutsche hart kämpfen: Gegen Kelsey Mitchell aus Kanada verlor sie ihr erstes Duell, bevor sie den zweiten Durchgang deutlich gewann. Im entscheidenden dritten Duell setzte sich die Kanadierin durch.

Hinze gehen die Kräfte aus

Im Duell um Bronze gegen Wai Sze Lee aus Hongkong konnte Hinze nichts mehr zusetzen. Nach deutlicher Niederlage im ersten Lauf hatte sie auch im zweiten Duell nicht mehr genug Kraft in den Beinen, um noch einmal anzugreifen. Sie verlor auch dieses Duell und damit insgesamt den Kampf um Platz drei. Die Kanadierin Mitchell setzte sich im Finale gegen Olena Starikova aus der Ukraine durch.

Schade für die Olympia-Vielstarterin Hinze, die in Tokio gleich in drei Wettbewerben eingesetzt wurde. Im Teamsprint mit Lea Sophie Friedrich hatte sie zu Beginn Silbergewonnen, im Keirin war sie im Halbfinale ausgeschieden. Genauso also, wie zum Abschluss im Sprint-Wettbewerb.

Ergebnisse Radsport Bahn, Sprint, Frauen, Rennen um Platz 3 1. HKG Wai Sze Lee 2. GER Emma Hinze Alle Platzierungen

Keirin: Levy fährt ins Finale

Routinier Maximilian Levy arbeitete sich im Keirin-Viertelfinale regelrecht in die nächste Runde. Der 34-Jährige war in seinem Lauf lange eingeklemmt, befreite sich aber noch rechtzeitig und "schummelte" sich als Vierter so gerade noch ins Halbfinale. Stefan Bötticher schied in seinem Viertelfinal-Lauf aus.

Stark in Tokio: Maximilian Levy.

Im Halbfinale nutzte Levy dann seine ganze Erfahrung aus. Er ging früh in die Führung und machte sich dann im Endkampf so breit, dass nur noch ein Konkurrent an ihm vorbeifahren konnte. Das reichte für den Einzug in den Endlauf.

Kenny nutzt taktisches Geplänkel aus

Nach den Kraftanstrengungen gegen die jüngere Konkurrenz musste sich Levy im Finale aber geschlagen geben. Der Brite Jason Kenny nutzte das taktische Geplänkel des sechsköpfigen Endlauf-Feldes aus: Er löste sich früh und war dann irgendwann von der zu lange zaudernden Konkurrenz nicht mehr einzuholen. Levy war dort nach hinten zurückgefallen und musste sich schließlich mit Rang sechs begnügen.

Ergebnisse Radsport Bahn, Keirin, Männer, Finale Gold GBR Jason Kenny Silber MAS Mohd Azizulhasni Awang Bronze NED Harrie Lavreysen 4. SUR Jair Tjon En Fa 5. AUS Matthew Glaetzer 6. GER Maximilian Levy Alle Platzierungen

Massensturz schockt die Frauen

Ein enormer Massensturz im Frauenfeld des Omnium-Wettbewerbs hatte den Veranstaltungstag gleich während seines ersten Tagesevents durcheinandergewirbelt. Die Italienerin Elisa Balsamo war mitten im Feld der Fahrerinnen zu Fall gekommen und hatte den Sturz gleich eines Dutzend ihrer Kolleginnen ausgelöst. Glücklicherweise passierte dabei allerdings nicht Schlimmeres - vom Schock und einigen Prellungen bei den gestürzten Athletinnen einmal abgesehen.