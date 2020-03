Olympisches Feuer in Athen an Japan übergeben

04:14 min | 19.03.2020 | Das Erste Japan erhält in Athen das olympische Feuer Das olympische Feuer ist in Athen an Japan übergeben worden. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie aber ohne Zuschauer statt.

Fackellauf

Das olympische Feuer ist in Athen an Japan übergeben worden. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie aber ohne Zuschauer statt.

Japan ist am Donnerstag (19.03.20) offiziell das olympische Feuer übergeben worden. Im Panathinaiko-Stadion von Athen, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden hatten, erhielt Naoko Imoto die Fackel vom Chef des Nationalen Olympischen Komitees Griechenlands, Spyros Kapralos. Die ehemalige Olympia-Schwimmerin, die nun für das UN-Kinderhilfswerk Unicef arbeitet, vertrat das Organisationskomitee von Tokio, deren Mitglieder wegen der Reisebeschränkungen nicht nach Athen kommen konnten.

Keine Zuschauer im Stadion

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Zeremonie ohne Zuschauer statt. Die griechischen Olympiasieger Lefteris Petrounias (Turnen) und Katerina Stefanidi (Leichtathletik) trugen die Fackel durch das Stadion und entzündeten dort eine Flamme. "Wir hoffen, dass das olympische Feuer das Virus auslöscht", sagte Kapralos.

Fackellauf in Japan beginnt in Fukushima

Das Feuer wird nun nach Japan gebracht. Dort wird am 26. April der Fackellauf in Fukushima beginnen. Er wird durch alle 47 Präfekturen führen und soll am 24. Juli enden, wenn bei der Eröffnungsfeier der Spiele von Tokio die olympische Flamme entzündet wird. Dies ist zumindest der Plan der Organisatoren und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die trotz der Corona-Krise weiterhin an der geplanten Austragung der Spiele festhalten.

Auswirkungen auf den Fackellauf hat die Pandemie allerdings: Es wird auf der Route in den verschiedenen Orten keine Empfangszeremonien geben. Die Zahl der Zuschauer während des Laufs soll auf ein Minimum begrenzt werden. Der Fackellauf in Griechenland war abgebrochen worden, da zu viele Zuschauer an der Strecke gestanden hatten.