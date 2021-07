06:48 min | Das Erste Rudern: Doppelvierer Frauen verlieren Rhythmus und Medaille Die Doppelvierer-Frauen waren beim Rudern lange auf Silber-Kurs, am Ende reicht es nur zu Rang fünf - China gewinnt.

Rudern

Ruder-Drama in Tokio - Frauen-Doppelvierer verpasst sichere Medaille

Der deutsche Doppelvierer der Frauen hat die erste deutsche Olympiamedaille der Ruderer verpasst. Das Quartett lag dabei lange auf Silber-Kurs.

Doch statt auf dem Podest landeten die Medaillenfavoritinnen auf dem fünften Rang. Auf der 2.000-Meter-Strecke in der Tokio Bay leisteten sich Daniela Schultze, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide und Frieda Hämmerling einen schweren Fehler - rund 150 Meter vor dem Ziel verschlugen sich die Deutschen auf Platz zwei liegend und fielen zurück.

Medaillen an China, Polen und Australien

Von dem schweren Patzer des DRV-Bootes profitierten Polen und Australien, die noch vorbeizogen und im Ziel über Silber und Bronze jubelten. Gold gewann Weltmeister und Top-Favorit China in Weltjahresbestzeit von 6:05,13 Minuten.

"Krebs eingefangen" - 1,33 Sekunden fehlen auf Bronze

Dabei zeigte das deutsche Quartett bis zum "eingefangenen Krebs" eine starke Leistung. Bei der 500-Meter-Zwischenzeit lag das Boot mit den Olympia-Debütantinnen Kampmann, Nwajide und Hämmerling mit China gleichauf, bei der 1.000- und 1.500-Meter-Marke hatten sie jeweils rund drei Sekunden Vorsprung auf die drittplatzierten Polinnen. Im Ziel fehlten dann 1,33 Sekunden auf die Medaillen.

Vor fünf Jahren gab es in der Bootsklasse noch Gold für Deutschland, von der aktuellen Besetzung war in Rio de Janeiro allerdings niemand dabei. Seit der Aufnahme in das olympische Programm 1988 war bislang immer ein deutscher Frauen-Doppelvierer in die Medaillenränge gefahren. Sechsmal gab es Gold.

Ergebnisse Rudern, Doppelvierer, Frauen, Finale Gold CHN Yunxia Chen / Ling Zhang / Yang Lyu / Xiaotong Cui Silber POL Agnieszka Kobus-Zawojska / Marta Wieliczko / Maria Sajdak / Katarzyna Zillmann Bronze AUS Ria Thompson / Rowena Meredith / Harriet Hudson / Caitlin Cronin 4. ITA Valentina Iseppi / Alessandra Montesano / Veronica Lisi / Stefania Gobbi 5. GER Daniela Schultze / Franziska Kampmann / Carlotta Nwajide / Frieda Hämmerling Alle Platzierungen

Leichter Doppelzweier: Deutsches Boot siegt - Norwegen draußen

Ein Drama ereignete sich auch im Halbfinale des leichten Doppelzweiers der Männer, diesmal aber erwischte es nicht die Deutschen. Während das deutsche Boot mit Jonathan Rommelmann und Jason Osborne den Vorlauf in 6:07,33 Minuten gewann, schied Norwegen aus. Bei starkem Wind und hohen Wellen kenterten die Medaillenmitfavoriten Kristoffer Brun und Are Weierholt Strandli auf den letzen 500 Metern.

Ergebnisse Rudern, Leichter Doppelzweier, Männer, 1. Halbfinale 1. Q GER Jonathan Rommelmann / Jason Osborne 2. Q URU Bruno Cetraro Berriolo / Felipe Kluver Ferreira 3. Q CZE Jr Miroslav Vrastil / Jiri Simanek 4. POL Jerzy Kowalski / Milosz Jankowski 5. CAN Patrick Keane / Maxwell Lattimer Alle Platzierungen

Doppelzweier: Frankreich überrascht

Am Mittwoch wurden schwierigen Bedingungen auf dem "Sea Forest Waterway" noch weitere Medaillen vergeben - ohne, dass deutsche Boote beteiligt waren. Im Doppelzweier der Männer gab es mit dem französischen Sieg durch Hugo Boucheron und Matthieu Androdias eine kleine Überraschung. Weltmeiter China wurde hinter den Niederlanden nur Dritter. Im Doppelzweier der Frauen siegte Rumänien. Im Doppelvierer der Männer gewann das niederländische Boot.

Im Vierer ohne Steuerfrau und Steuermann feierte Australien einen Doppelsieg.