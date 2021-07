01:30 min | 23.07.2021 | Das Erste Rudern: Zeidler gewinnt seinen Olympia-Vorlauf im Einer

Rudern

Olympia: Gold-Favorit Zeidler startet mit Vorlauf-Sieg

Ruderer Oliver Zeidler ist souverän in die Olympischen Spiele in Tokio gestartet. Er gewann seinen Vorlauf locker.

Der Ingolstädter war Freitag (23.07.2021) im Einer-Wettkampf der Ruderer in seinem Vorlauf nicht zu schlagen und untermauerte seine Medaillen-Ambitionen eindrucksvoll. Der Weltmeister von 2019 war einen Tag vor seinem 25. Geburtstag im sechsten Vorlauf in 7:00,40 Minuten nicht zu schlagen. Zeidler führte in seinem Rennen von Beginn an und hatte schon bei der ersten 500-Meter-Zwischenzeit einen komfortablen Vorsprung, auf den letzten 500 Metern konnte Zeidler dann Kräfte sparen.

Zeidler: "Anstrengung überschaubar"

"Das Rennen war wichtig, um reinzukommen. Von der Anstrengung war es sehr überschaubar bei mir", sagte Zeidler, der erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war. "Es lief gut, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin sehr gut zurechtgekommen", ergänzte der zweifache Europameister.

Auch Zeidlers Konkurrenten im Vorlauf souverän

Neben Zeidler gewannen auch der WM-Zweite und -Dritte von 2019, der Däne Sverri Sandberg Nielsen (7:02,88 Minuten) und der Norweger Kjetil Borch (6:54,46 Minuten), ihre Vorläufe souverän. Borch, der gleich im ersten Vorlauf am Start war, legte bei sonnigem Wetter mit leichtem Wind damit die Bestzeit aller Vorläufe auf den "Sea Forest Waterway".



Die Viertelfinals gehen am Montag (26.07.2021) ab 2.40 Uhr MESZ über die Bühne, die Halbfinals starten am Mittwoch (28.07.2021) ab 1.30 Uhr, bevor es am Donnerstag (29.07.2021) ab 1.30 Uhr im Finale um die Medaillen geht.

Männer-Doppelzweier in den Hoffnungslauf

In den Hoffnungslauf müssen dagegen Stephan Krüger und Marc Weber im Doppelzweier. Das Duo aus Frankfurt und Gießen verpasste als Vorlauf-Vierter die direkte Viertelfinal-Qualifikation der Top 3. Der 31-jährige Krüger und sein neun Jahre jüngere Teamkollege Weber kämpfen nun am Samstag (24.07.2021) um den Einzug ins Halbfinale. Den Vorlauf-Sieg sicherten sich die französischen Weltmeister von 2018, Hugo Boucheron und Matthieu Androdias, vor den 2019-Weltmeistern Zhiyu Liu und Liang Zhang aus China.

Noch drei deutsche Boote am Start

Später in der Nacht (MESZ) gehen noch weitere deutsche Boote auf die 2.000-Meter-Strecke auf dem "Sea Forest Waterway" in Tokio: Bei den Frauen gehen ab 4.20 Uhr Annekatrin Thiele und Leonie Menzel im dritten Doppelzweier-Vorlauf ins Wasser. Bei den Doppelvierern starten die deutschen Männer um Tim Ole Naske, Karl Schulze, Hans Gruhne und Max Appel ab 4.40 Uhr im zweiten Vorlauf, die Frauen mit Daniela Schultze, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide und Frieda Hämmerling ab 4.50 Uhr im ersten Vorlauf. Im Einer der Frauen hatte sich kein deutsches Boot qualifiziert.

Drei Medaillen 2016

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war das deutsche Ruder-Team mit drei Medaillen abgereist. Die beiden Doppelvierer gewannen Gold, zudem holte der Deutschland-Achter Silber. Der Achter, das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbandes, geht am Sonntag (25.07.2021) zum Vorlauf ins Wasser.