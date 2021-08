Olympia in Tokio: Die Fans fehlen, aber die Sportstätten begeistern

"Ich finde es unglaublich schön gemacht hier. Chapeau! Es tut mir einfach wahnsinnig leid für die Veranstalter, dass keine Zuschauer kommen dürfen, denn es ist sensationell gut organisiert", sagte Jessica von Bredow-Werndl, die an geschichtsträchtiger Stelle zweimal Gold gewann. 1964 triumphierte hier schon Versandkaufmann und Dressurgröße Josef Neckermann mit der deutschen Mannschaft.

Von Bredow-Werndl: Trotzdem Spannung in der Luft

"Es ist ein großartiges Venue, das besser nicht sein kann. Und unglaublich jammerschade, dass das Stadion leer war", meinte auch Isabell Werth, die ihrer eindrucksvollen Sammlung Mannschafts-Gold und Einzel-Silber hinzufügte. Sie habe das Glück, "dass ich schon andere Spiele erleben und in das Ganze eintauchen konnte", so die weltweit erfolgreichste Reiterin. Von Bredow-Werndl machte allerdings trotz 9.300 beinahe leerer Sitze eine knisternde Atmosphäre im Viereck aus: "Es lag Spannung in der Luft."

Stille statt Party-Sause beim Beachvolleyball

Anders als beim Beachvolleyball, normalerweise mit wummernden Bässen und ausgelassener Stimmung der olympische Party-Hotspot. Im Shiokaze Park, einer kleinen grünen Lunge unweit der Regenbogenbrücke, machen sich die fehlenden Fans besonders bemerkbar. "Wie das Ganze organisiert ist und die Wettkampfstätten aufgebaut sind, das hätte auf jeden Fall verdient gehabt, dass das Stadion voll ist", sagte Vize-Weltmeister Clemens Wickler.

Geisterstimmung statt Party-Sause im 12.000-Sitze-Stahlkoloss, da hilft nur eins: Augen zu und durch. "Am Anfang denkt man noch, 'Krass, wie ruhig das hier ist'", berichtete Laura Ludwig, Olympiasiegerin von 2016 in Rio. "Aber das ist dann komplett weg und man vergisst teilweise, dass es keine Zuschauer gibt."

Zverev auch ohne Zuschauer auf dem Olymp

Auch Boxer Abduljabbar flüchtete in den berühmten Tunnel, in dem sich Sportler innerlich auf ihren Wettkampf fokussieren und alles andere ausblenden. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Unterstützung von den Rängen ausfällt.

Kaum auszudenken jedoch, wie die Stimmung wohl gewesen wäre, als Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev auf dem blauen Centre Court des Ariake Tennis Park inmitten der spektakulären Tokioter Häuserschluchten den Weltranglistenersten Novak Djokovic in einer grandiosen Aufholjagd bezwang. Das spannende Halbfinal-Duell der Topstars mit unerwarteten Wendungen hätte die möglichen knapp 20.000 Zuschauer sicher von den Sitzen gerissen. Für Zverev ist das allerdings in seiner Gesamtbilanz bestimmt nur eine Randnotiz: Er geht als Olympiasieger in die Geschichte ein.