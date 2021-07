Der Japan-Reiseblog von Julia Linn

Olympia-Eröffnung für Normalos: Protest und Campieren

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist für Tokio ein Riesending - für die Menschen hier bleibt bei der Feier selbst fast nur der Fernseher. Aber Einiges gab es auch für Normalos am Tag der Zeremonie zu erleben.

Die Straßen von Shinjuku sind rappelvoll, alle blicken in den Himmel. Hier beginnt mein Olympia-Eröffnungstag, mit einer Flugshow. Die Kunstflugstaffel der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte fliegt Olympische Ringe über Tokio.

Ein Hauch von Olympia im Himmel über Shinjuku - dank Kondensstreifen.

Eigentlich finde ich Flugshows richtig unnötig, aber jetzt zu Olympia muss ich eingestehen: Es sieht wahnsinnig toll aus. Um mich herum höre ich viele "Ahhhs" und "Ohhhs" - es scheint, als sei in diesem Moment bei vielen das Olympia-Feeling angekommen.

So schnell es kam, so schnell ist es aber auch wieder vorbei. Genau 15 Minuten lang fliegen die Jets über Tokio, die bunten Kondensstreifen verschwinden innerhalb von Sekunden. Ich gehe nur wenige Minuten und erlebe dann stimmungsmäßig das absolute Gegenteil.

Japanische Eskalation gegen Olympia

"No no olympics, no no paralympics" höre ich schon von Weitem. Mehr als die Hälfte der Japaner ist auch jetzt noch für eine Absage der Spiele, vor allem aus Sorge vor Corona – diese Demo ist Ausdruck dessen. Ein paar hundert Menschen demonstrieren vor dem Sitz der Regierung in Tokio. In Deutschland wäre das ein Witz, aber für japanische Verhältnisse ist das enorm. Hier gibt es keine richtige Protestkultur, man geht nicht demonstrieren - sogar "Nein" sagen ist in Japan ein Tabu. Ich bleibe nicht lange, schließlich habe ich heute noch eine Demo auf dem Zettel.

Presse oder Demonstranten - was überwiegt? Man weiß es nicht.

Treffpunkt am Bahnhof Harajuku, von hier wollen die Demonstranten am Nationalstadion vorbeiziehen, während dort die Eröffnungsfeier startet. Der Plan geht nicht auf, die Polizei lenkt den Demozug um.

Ich habe selten so höfliche Demonstrationen erlebt. Obwohl die Menschen hier absolut gegen Olympia sind und wahrscheinlich eine riesige Wut im Bauch haben, beginnen sie jede Rede mit einem "Sumimasen". Als wollten sie sagen: "Entschuldigen Sie bitte die Störung." Trotzdem: Für japanische Verhältnisse sind diese Demos die pure Eskalation.

Warten auf ein Zeichen aus dem Stadion

Anders als die Demonstranten, darf ich weiter zum Stadion. Rund um die Olympischen Ringe direkt am Stadion warten unzählige Olympia-Fans darauf, irgendetwas von der Eröffnungsfeier mitzubekommen. Abstand halten funktioniert mittelgut, aber alle tragen Maske.

9.876.547 Drohnen bilden diese Weltkugel – also grob geschätzt.

Zu Beginn der Feier sind es zwei kurze Feuerwerke - die meisten können gar nicht schnell genug ihre Smartphones zücken. Einige sitzen schon seit dem Morgen hier. Sie wissen: Es wird nicht bei den popeligen Feuerwerken bleiben. Immer wieder halten sie ihre Smartphones in die Höhe - aber nichts passiert.

Plötzlich schwirrt eine Armada von Drohnen durch die Luft. Da sind sie wieder, die "Ahhhs" und "Ohhhs". Sie werden fast zu Jubeln als die leuchtenden Drohnen genau über unseren Köpfen eine Weltkugel bilden. Etwa eine Stunde später ist es dann endlich soweit: Das Feuerwerk, auf das alle hier gewartet haben. Mit den eigenen Augen sieht das allerdings kaum jemand. Schade eigentlich, denn auf dem Handybildschirm ist es nur halb so schön.

Julia Linn

Zur Person: Julia Linn arbeitet für den WDR und im ARD-Studio Tokio und berichtet hier täglich von ihren Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in Tokio.