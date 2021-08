93:12 min | 08.08.2021 | Das Erste Volleyball, Frauen: Das komplette Finale zwischen Brasilien und den USA

Volleyball

Volleyball: US-Frauen bejubeln erstes Olympia-Gold

Mit einer überzeugenden Leistung haben sich die USA im Finale des Frauen-Volleyballs bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gesichert. Die US-Amerikanerinnen schlugen am Sonntag (08.08.2021) im Endspiel Brasilien klar mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

Die insgesamt 39. US-Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio war zugleich die erste für ein Frauen-Volleyballteam aus den USA. In vielen umkämpften Ballwechseln hatten die US-Amerikanerinnen immer wieder die besseren Lösungen und lagen in jedem Satz immer in Führung.

Vor allem die Angreiferinnen Andrea Drews (15 Punkte) und Michelle Bartsch-Hackley (14) bekamen die Brasilianerinnen, die auf ihren dritten Olympiasieg nach 2008 und 2012 gehofft hatten, nie in den Griff. Nach 82 Minuten verwandelte das US-Team den ersten Matchball zum verdienten Olympiasieg.

Ergebnisse Volleyball, Frauen, Endstand Gold USA Justine Wong-Orantes / Andrea Drews / Foluke Akinradewo / Jordan Larson / Kimberly Hill / Micha Hancock / Jordyn Poulter / Michelle Bartsch-Hackley / Kelsey Robinson / Haleigh Washington / Jordan Thompson / Chiaka Ogbogu Silber BRA Caroline De Oliveira Saad Gattaz / Rosamaria Montibeller / Macris Fernanda Silva Carneiro / Roberta Silva Ratzke / Gabriela Braga Guimaraes / Tandara Caixeta / Natalia Pereira / Ana Carolina Da Silva / Fernanda Rodrigues / Ana Cris Menezes Oliveira De Souza / Camila Brait / Ana Beatriz Correa Bronze SRB Bianka Busa / Mina Popovic / Sladjana Mirkovic / Brankica Mihajlovic / Maja Ognjenovic / Maja Aleksic / Milena Rasic / Silvija Popovic / Bojana Milenkovic / Jelena Blagojevic / Ana Bjelica / Tijana Boskovic 4. KOR Soyoung Lee / Hye Seon Yeum / Hyejin An / Eunjin Park / Jiyoung Oh / Yeon Koung Kim / Su Ji Kim / Hyo Jin Yang / Seungju Pyo / Jeongah Park / Heejin Kim / Jiyun Jeong 5. TUR Simge Sebnem Akoz / Cansu Ozbay / Seyma Ercan / Naz Aydemir Akyol / Eda Erdem Dundar / Ebrar Karakurt / Kubra Caliskan / Zehra Gunes / Meryem Boz / Hande Baladin / Meliha Ismailoglu / Tugba Senoglu Alle Platzierungen

Serbien gewinnt Spiel um Platz drei

Die Bronzemedaille ging an Serbien, das Südkorea ebenfalls deutlich mit 3:0 schlug. In einem einseitigen Match fanden die Asiatinnen zu keiner Zeit ein Mittel gegen die Weltmeisterinnen. Am Ende stand nach 25:18, 25:15 und 25:15 der Sieg für die Favoritinnen fest.