10:00 min | 30.07.2021 | Das Erste Höhepunkte Tag 8: "Gemischte Gefühle" mit Judo-Freude und Staffel-Frust Die Highlights des Tages von den Olympischen Spielen in Tokio: Die deutschen Judoka holen Team-Bronze, Thompson-Herah läuft mit olympischen Rekord zu Gold.

Zusammenfassung

Olympia-News kompakt - Alles Wichtige vom 31. Juli

Im Judo holt das deutsche Mixed-Team Bronze. Elaine Thompson-Herah aus Jamaika ist erneut olympische 100-m-Königin. Beim Vielseitigkeitsreiten, im Beachvolleyball und beim Wasserspringen zeigen die deutschen Athletinnen und Athleten starke Leistungen. Die Basketballer stehen trotz einer Niederlage im Viertelfinale.

Leichtathletik: Elaine Thompson-Herah gewinnt Gold über 100 m

Elaine Thompson-Herah hat das mit Spannung erwartete Olympia-Finale über 100 m gewonnen. Sie setzte sich in olympischer Rekordzeit von 10,61 Sekunden gegen ihre jamaikanischen Kolleginnen Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74) und Shericka Jackson (10,76) durch. Die deutschen Sprinterinnen waren im Halbfinale ausgeschieden. Zum Artikel

Im Diskusfinale waren Daniel Jasinski und Clemens Prüfer chancenlos. Die deutsche 4x400-m-Mixed-Staffel kam im Finale nach einem Sturz nicht ins Ziel. Zum Artikel

Judo: Mixed-Team gewinnt Olympia-Bronze

Die deutschen Judoka haben im ersten Teamwettkampf der Olympia-Geschichte Bronze gewonnen. Im "kleinen Finale" des Mixed-Wettbewerbs gab es einen knappen Sieg gegen die Niederlande. Zum Artikel

Basketball: Deutsches Team trotz Niederlage im Viertelfinale

Die deutschen Basketballer stehen erstmals seit 1992 im Olympia-Viertelfinale. Nach der eigenen 76:89-Niederlage gegen Australien machte ein 84:119 von Tschechien gegen Gold-Favorit USA die Qualifikation des Teams von Bundestrainer Henrik Rödl perfekt. Zum Artikel

Reiten: Jung setzt sich an die Spitze der Vielseitigkeitsreiter

Das Beste kommt zum Schluss: Als einer der letzten Starter zeigte Michael Jung bei der Dressur der Vielseitigkeitsreiter die beste Leistung. Zum Artikel

Schießen: Beer im Kleinkaliber-Finale auf Rang sechs

Die deutschen Sportschützen warten auch nach den Kleinkaliber-Wettbewerben in Tokio weiter auf die erste Medaille. Jolyn Beer schaffte es im Dreistellungskampf auf Rang sechs. Zum Artikel

Hockey: Niederlage für deutsche Damen gegen Niederlande

Die deutschen Hockey-Damen haben die erste Niederlage im olympischen Turnier kassiert. Gegen Weltmeister Niederlande kassierten die "Danas" zum Abschluss der Vorrunde ein verdientes 1:3 (1:2). Zum Artikel

Fußball: Halbfinalisten stehen fest

In Spanien und Brasilien stehen die beiden Favoriten auf den Olympiasieg im Halbfinale des Fußballturniers der Männer. Ebenfalls siegreich im Viertelfinale waren Japan und Mexiko. Zum Artikel

Wasserspringen: Punzel hat Finalplatz sicher

Wasserspringerin Tina Punzel steht im Finale vom Drei-Meter-Brett. Die Europameisterin qualifizierte sich als Siebte für den Endkampf der besten Zwölf am Sonntag (1.8.2021/ab 8.00 Uhr MESZ im Livecenter auf sportschau.de). Zum Artikel

Beachvolleyball: Thole/Wickler souverän ins Achtelfinale

Keine Blöße haben sich Julius Thole und Clemens Wickler gegeben. Das deutsche Beachvolleyball-Duo gewann sein Vorrundenspiel gegen die Japaner Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori mit 2:0 und zog damit ins Achtelfinale ein. Zum Artikel

Leichtathletik: Starke Stabhochspringer und Diskuswerferinnen

Am zweiten Tag der Leichtathleten haben es mit Kristin Pudenz, Claudine Vita und Marike Steinacker gleich drei deutsche Frauen ins Finale am Montag (02.08.2021) geschafft. Bei den Stabhochspringern zeigten Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel in der Qualifikation starke Leistungen. Zum Artikel

Bogenschießen: Aus für Unruh im Viertelfinale

Bogenschütze Florian Unruh hat im Einzelwettbewerb das Halbfinale verpasst. Der 28-Jährige unterlag dem Italiener Mauro Nespoli in der Runde der letzten Acht mit 4:6. Zum Artikel

Tennis: Djokovic verliert auch Bronze-Match gegen Carreno-Busta

Novak Djokovic hat beim olympischen Tennisturnier die Bronzemedaille verpasst. Der Weltranglistenerste unterlag einen Tag nach seiner Halbfinalniederlage gegen Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev auch dem Spanier Pablo Carreno-Busta mit 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Gold bei den Damen ging an die Schweizerin Belinda Bencic.

Turnen: Biles sagt weitere Starts ab

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA hat auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Zum Artikel

Radsport: Lessmann erreicht BMX-Finale

Lara Lessmann ist bei der olympischen Premiere des BMX-Freestyle solide in den Wettkampf gestartet und zog ins Finale ein. Zum Artikel

15:23 min | 31.07.2021 | Das Erste | Autor/in: Nagel, Philipp Sportschau-Olympia-Podcast: Date im Olympischen Dorf Philipp hat eine Verabredung im Olympischen Dorf. Außerdem klären wir auf, weshalb Tokio so sauber ist und es so wenige japanische Beachvolleyballerinnen gibt.

Schwimmen: Köhler verpasst zweite Olympia-Medaille

Sarah Köhler hat über 800 Meter Freistil ihre zweite Medaille in Tokio klar verpasst. Die 27-Jährige blieb beim Sieg der US-Amerikanerin Katie Ledecky unter ihren Möglichkeiten. Zum Artikel

Corona-Quarantäne: Geschke darf am Sonntag nach Hause

Aufatmen bei Simon Geschke: Der positiv auf das Coronavirus getestete Radprofi darf die Olympia-Stadt Tokio nach seinem zweiten negativen PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne am Sonntag verlassen. Zum Artikel