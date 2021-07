10:52 min | 25.07.2021 | Das Erste Höhepunkte Tag 2: Bronzene Momente für Deutschland Die Highlights des Tages von den Olympischen Spielen in Tokio: Bogenschützinnen und Wasserspringerinnen holen die ersten Medaillen.

Zusammenfassung

Olympia-News kompakt - Alles Wichtige vom 25. Juli

Am Sonntag (25.07.2021) sind bei Olympia in Tokio insgesamt 31 Entscheidungen gefallen. Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel holten die erste Medaille für das deutsche Team. Auch die Bogenschützinnen wurden Dritte. Die Dressurreiterinnen überzeugten in der Qualifikation, die deutschen Fußballer und die Hockey-Frauen fuhren Siege ein. Niederlagen gab es für das deutsche und das US-Basketball-Team.

Wasserspringen: Bronze für Punzel und Hentschel

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel haben bei Olympia in Tokio für die erste deutsche Medaille gesorgt. Sie gewannen Bronze im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett. Zum Artikel

Bogenschießen: Deutsches Frauen-Team holt ebenfalls Bronze

Die deutschen Bogenschützinnen haben die Bronzemedaille gewonnen. Lisa Unruh (Berlin), Michelle Kroppen (Jena) und Charline Schwarz (Feucht) setzten sich im Teamwettbewerb im Duell um Platz drei 5:1 gegen Belarus durch und holten damit die zweite deutsche Medaille in Japan. Zum Artikel

Fußball: Deutschland gewinnt in Unterzahl knapp gegen Saudi-Arabien

Die deutschen Fußballer haben in Tokio den ersten Sieg gefeiert und ihre Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Das Team von Coach Stefan Kuntz rang den Außenseiter Saudi-Arabien - nach einer Roten Karte für Amos Piepe in Unterzahl - mit 3:2 (2:1) nieder. Zum Artikel

Reiten: Deutsche Dressur-Mannschaft gewinnt Qualifikation

Die deutsche Dressur-Mannschaft hat in Tokio die Qualifikation gewonnen. Isabell Werth (Rheinberg), Dorothee Schneider (Framersheim) und Jessica von Bredow-Werndl starten klar favorisiert in den Teamwettbewerb am Dienstag (27.07.2021/10.00 Uhr MESZ). Das deutsche Trio geht auch im Einzelfinale in der Kür an den Start. Zum Artikel

Beachvolleyball: Auftakt-Niederlage für Thole/Wickler

Die Vizeweltmeister von 2019, Julius Thole und Clemens Wickler, sind trotz einer starken Leistung mit einer Niederlage in das olympische Beachvolleyball-Turnier gestartet. Das Hamburger Duo verlor den Krimi gegen die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo hauchdünn mit 1:2 (21:19, 19:21, 13:15). Zum Artikel

Turnen: Deutsches Frauen-Team verpasst Mehrkampf-Finale

Die deutschen Turnerinnen haben das Mannschafts-Finale im Mehrkampf verpasst. Elisabeth Seitz, Kim Bui (beide Stuttgart), Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer (Chemnitz) kamen in der Qualifikation auf 161,162 Punkte und verfehlten als Neunte die Medaillenrunde der besten acht Teams. Seitz erreichte die Einzelfinals am Stufenbarren und im Mehrkampf, wo auch Bui dabei sein wird. Zum Artikel

Hockey: Deutsche Frauen gewinnen gegen Großbritannien

Die deutschen Hockey-Frauen sind erfolgreich in das Olympia-Turnier in Tokio gestartet. Gegen Rio-Olympiasieger Großbritannien setzte sich das Team von Trainer Xavier Reckinger im Oi Hockey Stadium verdient mit 2:1 (1:1) durch. Zum Artikel

Radsport: Kiesenhofer holt Sensations-Gold für Österreich

Die österreichische Radsportlerin Anna Kiesenhofer hat sensationell Gold im Straßenrennen gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich nach 137 km als Solistin vor der Niederländerin Annemiek van Vleuten durch. Bronze sicherte sich Elisa Longo Borghini aus Italien. Beste Deutsche wurde Lisa Brennauer (Kempten) als Sechste. Zum Artikel

Basketball: Niederlagen für Deutschland und die USA

Deutschlands Basketballer sind mit einer Niederlage ins Olympia-Turnier gestartet. Sie verloren mit 82:92 gegen Italien. Zum Artikel Auch die US-Basketballer starteten überraschend mit einer Niederlage gegen Frankreich. Zum Artikel

Schwimmen: Mühlleitner knapp an Bronze vorbei

Schwimmer Henning Mühlleitner hat eine Medaille knapp verpasst. Der EM-Dritte von 2018 musste sich im Finale über 400 m Freistil mit Platz vier in 3:44,07 Minuten begnügen. Zum Artikel

Rudern: Zeidler zieht souverän ins Halbfinale ein

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat auf dem Weg zur erhofften Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio den nächsten souveränen Sieg eingefahren. Der Einer-Dominator qualifizierte sich für das Halbfinale am Mittwoch. Der Doppelvierer der Männer enttäuschte. Wegen schwieriger Wetterbedingungen fallen die für Montag und Dienstag geplanten Rennen aus. Zum Artikel

14:55 min | 25.07.2021 | Das Erste | Autor/in: Nagel, Philipp Sportschau-Olympia-Podcast Tag 3: Die ersten Medaillen! Zweiter Wettkampftag und es darf zum ersten Mal gejubelt werden. Bronze im Synchronspringen vom Dreimeterbrett und Bronze für das Frauen-Team im Bogenschießen.

Tennis: Zverev locker in die zweite Runde

Ohne Probleme ist Tennis-Hoffnungsträger Alexander Zverev auch seine Olympia-Premiere im Einzel gelungen. Der Medaillenkandidat gewann am Sonntag gegen den klaren Außenseiter Lu Yen-Hsun aus Taiwan mit 6:1, 6:3. Auch Dominik Koepfer steht in Runde zwei. Routinier Philipp Kohlschreiber schied ebenso wie Laura Siegemund aus. Zum Artikel

Schießen: Karsch und Wimmer verpassen Luftpistolen-Finale

Europameisterin Carina Wimmer aus Landau und Monika Karsch aus Regensburg haben das Finale mit der Luftpistole deutlich verpasst. Das bayerische Duo kam in der Qualifikation nur auf die Plätze 20 und 29. Zum Artikel

Tischtennis: Aus für Mixed Solja/Franziska im Viertelfinale

Das deutsche Tischtennis-Mixed Petrissa Solja und Patrick Franziska ist im Olympia-Viertelfinale an Gastgeber Japan gescheitert. Das Duo aus Berlin und Saarbrücken verpasste damit bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs die Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund in Tokio. Zum Artikel