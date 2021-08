Der Japan-Reiseblog von Julia Linn

Die verborgenen Spiele von Tokio: Ein Streifzug durch die Olympia-Stadt

Die ganze Welt ist im Olympia-Fieber. Wirklich die ganze Welt? Nein, in einer Olympia-Stadt im Osten Japans gleicht das Fieber stellenweise eher einer erhöhten Temperatur. Wie präsent die Olympischen Spiele in Tokio sind.

Wäre die Welt jetzt zu Gast in Tokio, es wäre wohl ein gigantisches Fest geworden. Nahezu ganz Odaiba, die künstliche Insel in der Bucht von Tokio, sollte zum Olympia-Fandorf werden. Übriggeblieben sind davon leere Festzelte und verlassene Bierbänke. Trotzdem: Odaiba ist wohl noch immer der Teil von Tokio, in dem die Olympischen Spiele am stärksten spürbar sind.

Olympia-Fans lassen sich von Schildern nicht aufhalten: Hinter den Bäumen verbirgt sich der Aomi Urban Sports Park inklusive Kletterwand.

Mehrere Sportstätten wurden hier hochgezogen – etwa fürs Klettern oder BMX-Fahren. Wer etwas Glück hat, kann hier sogar von draußen einen Blick auf die Wettkämpfe erhaschen. Während die BMX-Strecke nur von einer Rolltreppe aus richtig gut einsehbar ist - man müsste dafür permanent auf und ab fahren, aber wer macht das schon -, ist vom Klettern ohne großen Aufwand ein klitzkleines Bisschen mitzubekommen.

Die beste Stelle dafür ist leicht gefunden. Eine Freiwillige im Olympia-Dress hält ein Schild in die Luft: „Please don’t stop around here” – bitte nicht stehen bleiben. Um sie herum bildet sich permanent eine Traube von Menschen. Bäume versperren zwar weitestgehend die Sicht, aber wer den perfekten Spot ergattert, kann Teile der Kletterwand sehen und aus der Ferne mit den Speed-Kletterern mitfiebern. Die laute Musik schallt bis hier draußen, sogar die Ansagen der Kommentatoren sind zu hören.

Freiheitsstatue hinter Gittern

Aber auch von anderen Attraktionen in Odaiba werden Normalos jetzt ausgeschlossen. Sonst kann man den Nachbau der Freiheitsstatue an der Bucht von Tokio aus nächster Nähe betrachten – nun bleibt nur der Blick von der gegenüberliegenden Straßenseite, denn für Thriathlon und Marathon-Schwimmen wurde alles weiträumig abgesperrt. Auch für Olympia-Fans schade, denn von hier hätte man den wohl besten Blick auf die riesigen schwimmenden Olympischen Ringe in der Bucht.

Ach, es ist Olympia? Merkt man gar nicht

Andernorts könnte man meinen, die Olympischen Spiele wären ganz abgesagt. Wer will, kann sich den Spielen komplett entziehen – zum Beispiel im Herzen des In-Viertels Harajuku. In der bunten und lauten Takeshita Dori ist von Olympia keine Spur, dabei hatten die Ladenbesitzer auf den großen Boom durch die Spiele gehofft.

Die Straße ist eigentlich ein Touristenmagnet, jetzt erinnert sie oftmals eher an eine gar nicht mal allzu volle Fußgängerzone. Kein einziges Tokyo2020-Banner hat es hierhergeschafft.

Impfen statt Public Viewing

Es sollte der größte Public-Viewing-Ort werden - jetzt ist es das größte Impfzentrum der Stadt.

Wenige Gehminuten entfernt im Yoyogi Park sollten eigentlich jeden Tag zigtausend Menschen beim Public Viewing gemeinsam die Wettkämpfe verfolgen – zehn Stunden am Tag, ohne Tickets, für jeden zugänglich.

Wegen der hohen Corona-Zahlen wurde das aber komplett gecancelt, jetzt werden dort täglich 5.000 Menschen gegen Corona geimpft. Momentan sind Feuerwehrleute, Polizisten und Tierärzte dran – aber auch Olympia-Mitarbeiter dürfen sich hier pieksen lassen. So ist immerhin etwas Olympischer Spirit geblieben.

Auch wenn viele Menschen in Tokio gegen die Olympischen Spiele waren und auch immer noch sind: Für die Millionen, die sich seit Jahren darauf gefreut hatten, die Welt in ihrer Stadt zu empfangen, tut es mir leid, dass diese Spiele für sie so im Verborgenen bleiben.