Auf der Zielgeraden: Diese Frau motiviert das Olympische Dorf

Reiko Yoshikawa ist der wohl größte Olympia-Fan Tokios. Jeden Tag steht sie vorm Olympischen Dorf und jubelt den Athleten und Freiwilligen mit selbstgemalten Schildern zu.

Es ist acht Uhr morgens, die Sonne brutzelt uns schon bei 30 Grad gut durch. Stundenlang draußen zu stehen, ist für mich unvorstellbar. Reiko Yoshikawa will hier heute aber noch eine Weile ausharren - schließlich will sie auf den letzten Metern dieser Olympischen Spiele noch so vielen Menschen wie möglich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Diese Frau ist der geballte Olympia-Spirit.

Tagein, taugaus steht sie vorm Eingang zum Olympischen Dorf und hält selbstgeschriebene Schilder in die Luft. "Alle Olympioniken sind meine Helden", steht auf einem von Reiko Yoshikawas Schildern. Damit meint sie aber nicht nur die Olympiasieger, sondern alle Athleten und Freiwilligen. Sie wohnt in der Nachbarschaft, hat die Proteste gegen die Spiele hier mitbekommen und wollte zeigen: Nicht alle Japaner sind gegen Olympia.

Ein Herz für Freiwillige

Für diese Momente harrt Reiko Yoshikawa vorm Dorf aus: Voller Euphorie zeigt sie ihre Motivationsplakate.

Von einigen Freiwilligen habe sie gehört, dass sie auf der Straße viel Ablehnung erleben, erzählt sie mir. Ihnen sei gesagt worden, sie sollen lieber ihren eigenen Nachbarn nicht erzählen, dass sie bei den Olympischen Spielen unterstützen - um keinen Hass abzubekommen. Damit sie nicht als Freiwillige erkannt werden, tragen viele noch andere Kleidung über ihren Olympia-Shirts. Erst kurz vorm Eingang zum Dorf zeigen sie sich in vollem Freiwilligen-Dress.

Auf ein anderes Schild hat sie deshalb auf Japanisch geschrieben: "Liebe Freiwilligen, danke für eure tolle Arbeit in dieser Hitze. Dank euch kann dieses Event stattfinden! Danke!" Sie will so dafür sorgen, dass die Freiwilligen ihre Uniform mit Stolz tragen. Und die danken es ihr - unzählige Olympia-Pins hat sie schon geschenkt bekommen.

"Ich bin euer größter Cheerleader!"

Während wir sprechen, hat Reiko Yoshikawa die Umgebung immer im Blick. Bloß keinen Freiwilligen oder gar einen Bus mit Athleten verpassen. Gestern, erzählt sie mir, hat sie den Bus voller japanischer Leichtathleten gesehen - und die Sportlerinnen und Sportler sie auch, alle Athleten hätten gewunken. "Ich hätte gerne ein Foto gemacht, aber hatte beide Hände mit den Schildern voll", sagt sie lachend.

Zur Person: Julia Linn arbeitet für den WDR und im ARD-Studio Tokio und berichtet hier täglich von ihren Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Reiko Yoshikawa hat Glück. Ein Bus fährt vorbei, sie strahlt und streckt zwei ihrer Plakate in die Höhe: "Ich bin euer größter Cheerleader!" Der Bus ist nur spärlich besetzt, aber die wenigen, die darinsitzen, winken und machen Fotos. Ob es Athleten sind, können wir von draußen nicht erkennen. Am Ende ist das auch gar nicht wichtig - denn Reiko Yoshikawa möchte jeden anfeuern, der mit Olympia zu tun hat.

Sie selbst hatte übrigens Tickets für die Eröffnungsfeier, aber wegen des Zuschauerverbot musste auch sie draußen bleiben. Die Wettkämpfe verfolgt sie so viel es geht am Fernseher - und auch wenn sie hier vorm Olympischen Dorf steht, hat sie das Handy mit Olympia-Livestream immer dabei. Als wohl größter Olympia-Fan Tokios will Reiko Yohikawa eben keine Medaille verpassen.